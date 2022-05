Operação da Polícia Civil investiga suposto desvio de combustível na Prefeitura de Óbidos

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (11), a operação ‘Tanque Cheio’, que investiga possível desvio de combustível na Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, durante a gestão do ex-prefeito Chico Alfaia (PL), no período de 2017 e 2020.

Os policiais estão cumprindo vários mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura e na residência de envolvidos em um esquema que teria causado danos ao erário público.

De acordo com as primeiras informações, durante a ação policial houve busca na casa do comerciante Fernando Amaral, proprietário de um posto de combustível na cidade de Óbidos. Não há informações oficiais sobre cumprimento de mandados de prisão dos suspeitos.

Há alguns meses, o Ministério Público Estadual apurava através de inquérito as suspeitas de participação de funcionários da prefeitura de Óbidos em um esquema de desvio de combustível fornecido por Fernando Amaral ao município. A empresa dele foi a vencedora da licitação para o fornecimento de gasolina e óleo diesel para a prefeitura.

Fonte: O Estado Net