Operação da Polícia Civil prende nove pessoas em Ulianópolis

Uma ação conjunta comandada pela Polícia Civil do Pará, por intermédio da Delegacia de Ulianópolis, Superintendência de Paragominas, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Paragominas, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) Paragominas, Delegacia de Homicídios de Paragominas e Delegacia de Dom Eliseu, com a presença da Polícia Militar, resultou na prisão em flagrante de nove suspeitos.

Durante o cumprimento dos sete mandados de busca e apreensão, três adolescentes foram apreendidos e houve ainda a apreensão de vasta quantidade de armas de fogo, munições e drogas, entre maconha, crack e cocaína.

A “Operação Resposta” foi realizada nos últimos dias 27 e 28 de junho com objetivo de combater o tráfico de drogas, crimes de extorsão e roubos cometidos na cidade de Ulianópolis pelo crime organizado.

“Nós recebemos a denúncia de que integrantes de uma facção criminosa estariam extorquindo os comerciantes da cidade de Ulianópolis. Com disso, equipes da PC e da PM organizaram a operação que resultou na apreensão de entorpecentes, armamentos, além da prisão de várias pessoas. Caso a facção volte a agir no município, com ação de extorsão, a Polícia Civil dará nova resposta a essas ações delituosas”, afirmou o delegado Cristiano Nascimento, Superintendente da Região.

O cerco policial foi feito nas zonas rural e urbana de Ulianópolis. Bens de algumas vítimas foram recuperados, como uma caminhonete e um aparelho de TV roubados por seis indivíduos encapuzados, com armamentos longos, pistola, revólver e muitas munições. Eles invadiram uma residência entrando pela cozinha e realizaram o roubo. Nesse mesmo dia, os criminosos também obtiveram grande quantia de dinheiro via transação bancária e outros objetos da casa.

“Com trabalho investigativo e com recurso de inteligência policial, conseguimos avançar na identificação dos suspeitos e dar agilidade aos inquéritos. Com as prisões e apreensões iremos prosseguir com outras diligências para localizar e prender outros envolvidos”, informou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Texto: Jeniffer Terra/Ascom PC

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação