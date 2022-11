Operação da Polícia Federal apura fraude em licitações em Altamira

A Polícia Federal cumpre nove mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, 24, por meio da Operação Fortaleza, que conta com a participação do Ministério Público Estadual. O foco é combater fraudes ocorridas em licitações do município de Altamira, no sudoeste do Pará, zona do Xingu. De acordo com a investigação, foram desviados mais de R$ 35 milhões em verbas públicas entre 2017 e 2019.

Cerca de 40 policiais federais cumpriram mandados em endereços residenciais e comerciais da cidade, todos relacionados ao caso. Enquanto tinha mandado eletivo relevante na cidade, um político influente de Altamira montou esquema de fraude com dois empresários do ramo de construção civil, segundo a apuração policial. Eles venciam a licitação, mas não entregavam o produto contratado, emitindo notas fiscais “frias”.

Depois que a verba pública era liberada, em uma engenharia criminosa complexa, o valor era gasto nas lojas de materiais de construção, que entregavam os produtos nas duas casas do político – uma na cidade e outra no campo. As casas são grandes e muradas, por isso o nome Operação Fortaleza.

O dinheiro desviado também seria usado para pagamento de contas pessoais do político em Altamira, não mais ocupante de cargo público hoje.

São investigados crimes de apropriação e utilização em proveito próprio de rendas públicas, lavagem de capitais, peculato, corrupção ativa e associação criminosa. As penas dos crimes investigados, somadas, podem chegar a 40 anos de prisão.

Foram apreendidos em espécie mais de R$ 50 mil reais, veículos de luxo e o sequestro de aproximadamente R$ 35 milhões de reais em patrimônio dos envolvidos. Os mandados cumpridos foram apenas de busca e apreensão, portanto, ninguém foi preso.

As identidades do político ladrão e de sua quadrilha não foram divulgadas pela Polícia Federal.

Imagem: Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Altamira