Operação da Polícia Militar recaptura 39 foragidos do Sistema Penal do Pará

Em cinco dias, a Polícia Militar cumpriu 101 mandados de prisão e recapturou 39 foragidos do Sistema Penal durante a operação “Octopus”, deflagrada pelo Sistema de Segurança Pública na última quinta-feira (27) para promover a segurança dos agentes responsáveis pela preservação da ordem em todo o estado. A operação intensificou o policiamento ostensivo, sobretudo, para dar cumprimento aos mandados de prisão, além de fiscalizar e controlar os custodiados que são monitorados por tornozeleira eletrônica, com base nas informações subsidiadas pelo Centro de Inteligência da PM.

Doze armas de fogo e seis armas caseiras foram apreendidas pela PM durante a operação, que realizou 125 prisões, totalizando 19.215 abordagens. Nas ações de enfrentamento à criminalidade também foram apreendidos 32Kg de drogas em todo o território paraense.

Todos os integrantes do sistema de segurança pública receberam um alerta para elevarem o nível de atenção, sobretudo, no período de folga, e evitar situações semelhantes às que vitimaram três policiais militares na última semana.

Operação Alcatraz

Como forma de localizar e prender os criminosos responsáveis pelos crimes cometidos contra a vida de agentes de segurança pública, a PM deflagrou a operação “Alcatraz”, que tem início logo após esses crimes. Foi por meio dessa operação que policiais militares que atuam no Batalhão de Polícia de Choque prenderam um dos envolvidos na morte de um policial militar no bairro do Guamá horas após a ação criminosa.

