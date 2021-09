Operação D’Arcos prende suspeito e apreende armas de fogo e munições na Grande Belém

Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil deflagrou a Operação D’Arcos no município de Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém. Um homem ao ser flagrado com armas de fogo e munições na casa onde ele mora.

A ação tinha o objetivo de combater o tráfico de drogas e homicídios na cidade. Durante as ações, após uma abordagem, os agentes flagraram um homem portando duas espingardas e munições dos mais variados calibres.

O suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido para a Delegacia do município de Santa Bárbara, onde foram realizados os procedimentos administrativos da Polícia Civil.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Ascon