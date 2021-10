Operação de resgate a feridos em explosão de embarcação no Marajó é concluída com sucesso

Na madrugada deste sábado (9), chegaram ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, quatro pacientes vítimas de uma explosão em uma embarcação no Marajó. O barco que transportava combustível, explodiu ontem (8), o porto de Igarapé-Miri, no município de Chaves. Ao todo, seis pessoas foram atingidas, mas duas delas foram atendidas no Hospital Municipal de Chaves e tiveram alta após melhora.

Para o regate dos feridos, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) montou uma força-tarefa articulando apoio com o Estado do Amapá para os primeiros atendimentos aos feridos, tendo em vista a proximidade do município de Macapá com o local do acidente. Uma equipe do estado vizinho realizou o regate aéreo dos primeiros feridos, conduzindo-os para o hospital da capital amapaense.

Simultaneamente, uma equipe técnica da Sespa, contando com médicos e enfermeiros, sendo uma enfermeira especialista em atendimentos a queimados do Hospital Metropolitano, decolou do Pará para o Amapá com medicamentos e suprimentos médicos para os primeiros atendimentos e estabilização dos pacientes até que pudessem ser transferidos para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência no Pará, o que ocorreu durante a madrugada.

Os quatro pacientes estão recebendo toda assistência do Centro de Tratamento de Queimados da unidade. A Sespa ressalta que não divulga quadro clínico de pacientes a pedido dos familiares e em respeito à privacidade dos pacientes.

Para o secretário de saúde Rômulo Rodovalho, a estratégia e rápida execução do resgate foi de extrema importância para garantir a vida dos feridos. “Em um acidente deste porte, cada minuto é importante para garantir a vida dos feridos, por isso, articulamos um regate conjunto e aproveito para agradecer ao Estado do Amapá, que contribuiu de imensamente para que garantíssemos toda a assistência a essas pessoas”, afirmou o titular da pasta.

A operação de resgate contou, ainda, com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) que, por meio de seu titular, solicitou junto ao setor competente a autorização para voo da aeronave da Sespa ainda no período noturno.

Por Laís Menezes (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Jader Paes