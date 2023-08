Operação destrói plantações de maconha e erradicadas cerca de 12 toneladas da droga

A Polícia Federal do Pará realizou a Operação Polígono V, no período de 15 a 18 de agosto, para erradicar o cultivo ilícito de entorpecentes no interior do Estado. A ação aconteceu na área indígena do Alto Rio Guamá e nas cidades de Concórdia do Pará, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte e Cachoeira do Piriá, antigamente conhecida como região do polígono da maconha.

Durante a operação, foram empregados um efetivo de 45 policiais e destruídos 40.236 pés de maconha (Canabis sativa).

As plantações, caso colhidas, prensadas e colocadas no mercado, poderiam produzir cerca 12 toneladas da droga.

As ações de combate ao tráfico de drogas no Pará são realizadas permanentemente por todas as forças de segurança do Estado e da nação.

Segundo informações da Polícia Federal, não houve prisões durante a operação. Entretanto, as investigações seguem no sentido de identificar os envolvidos e prendê-los dentro do que preceitua a lei de combate ao tráfico de drogas no País.

Imagem: Ascom/SRPF