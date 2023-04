Operação Dia do Trabalhador garante tranquilidade em áreas de lazer na capital e interior

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com os principais órgãos da área de segurança, coordena a Operação “Dia do Trabalhador” em mais de 30 municípios, contando com o reforço de mais de 1.000 agentes para garantir maior tranquilidade a moradores e aos visitantes que se deslocaram para o interior do estado no final de semana prolongado do Dia do Trabalhador – 1º de Maio. A operação foi deflagrada na última sexta-feira (28) e se estenderá até terça-feira (02).

As ações iniciaram com o reforço das equipes de agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), auxiliando condutores e organizando o fluxo nos corredores de saída de Belém. Em praias e demais balneários do Pará, agentes das polícias Civil, Militar e Científica atuam com reforço nas unidades policiais, a fim de garantir maior celeridade às ocorrências.

A Operação faz parte do calendário da segurança pública, e visa assegurar, em especial nos feriados e programações festivas, o combate à criminalidade e a manutenção da paz social.

“Realizamos uma programação especial e estratégica para atender às demandas de segurança, especialmente nos períodos de maior movimentação de turistas e frequentadores no interior do Estado, a exemplo dos feriados prolongados e festividades. Para essa operação articulamos um reforço maior nas principais praias e balneários, para aqueles que buscaram, juntamente com suas famílias, essas localidades para aproveitar o feriado do Dia do Trabalhador fora da capital”, informou o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Belém também conta com reforço no efetivo e na segurança estratégica, acrescentou o secretário. “Assim como nos interiores, a capital conta com reforço e atenção no policiamento, pois muitas famílias preferem aproveitar a cidade, que conta com programações especiais no feriado de 1º de maio, quando o funcionalismo público e privado tem um maior período de folga”, reiterou Luciano de Oliveira.

Celeridade – Na região do Salgado, no nordeste paraense, as equipes policiais atuam com rapidez nas ocorrências. Em Salinópolis, o ordenamento do trânsito na Praia do Atalaia, assim como o policiamento ostensivo e preventivo, são realizados diuturnamente. Em Bragança, equipes das polícias Civil e Militar fiscalizam e fazem rondas em estabelecimentos comerciais (bares e restaurantes).

As atividades policiais ocorrem também nas praias de Cotijuba e Outeiro, em Belém; Marudá, em Marapanim; Abaetetuba, Vigia de Nazaré e Bragança, e em outros municípios.

A Operação “Dia do Trabalhador” reúne agentes do Departamento de Trânsito (Detran), polícias Militar e Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal de Belém e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

Fonte: Agência Pará Foto: Divulgação