Operação Dia dos Pais garante organização e tranquilidade dentro e fora dos cemitérios públicos

Como parte da Operação Dia dos Pais, a Organização Pública, da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), iniciou neste sábado, 7, o trabalho de fiscalização e orientação na frente dos cemitérios públicos Santa Izabel, no bairro do Guamá, e São Jorge, na Marambaia.

As primeiras abordagens da ação foram de orientação ao público e permissionários de barracas localizadas na entrada dos cemitérios. Por esse motivo, houve verificação de documentos e foram repassadas informações sobre os cuidados para se evitar a transmissão da Covid-19.

“A estratégia adotada pela prefeitura é a abordagem e orientação. Estamos fazendo a nossa parte, mas a população precisa colaborar seguindo os protocolos dispostos no decreto”, destacou o coordenador da Organização Pública, Rafael Braga.

Para os permissionários, a ação de fiscalização da Organização Pública é bem-vinda para evitar os excessos e irregularidades. “Nós recebemos com muita atenção essa fiscalização e agradecemos a presença do poder público pra nos ajudar nas vendas com segurança neste final de semana do Dia dos Pais”, disse o comerciante Raimundo Pereira .

Antônio Costa, que trabalha há 15 anos no cemitério Santa Izabel com a venda de flores e velas, tem um estoque de álcool 70% dentro da barraca. “Sempre estou usando máscara e tenho álcool em gel para mim e para meus fregueses. Além disso, frequentemente limpo o meu espaço com água sanitária”, contou o permissionário.

Brenda Costa vai ao cemitério Santa Izabel todo ano no Dia dos Pais para visitar a sepultura do seu pai e disse que é muito importante esse trabalho que a nova gestão da prefeitura está realizando, com orientações constantes. “Eu sempre saio de máscara e respeito as normas de distanciamento, mas tem gente que não”, comentou.

Cemitérios administrados pela Seurb estão prontos para receber visitação

A Secretaria Municipal de Urbanismo(Seurb), preparou os cemitérios Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia, desde o fim do mês de julho, com serviços de revitalização das capelas, roçagem, capinação, retirada de entulho e lixo nas alamedas e arredores de sepulturas. A Seurb também reforçou a manutenção da iluminação pública nas principais ruas de acesso, nos arredores e no interior dos cemitérios.

No cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, a Seurb realizou uma obra extensa no muro da fachada e da lateral. As partes quebradas foram substituídas e ganharam reforço. Também foi construída uma nova estrutura para segurar o muro. Foram instaladas grades e feita uma nova pintura.

De acordo com o titular da Seurb, Deivison Alves, “o trabalho é esse, deixar os cemitérios arrumados e organizados para receber a visitação do publico, que irá homenagear seus pais falecidos”.

Serviço

No domingo, 8, os portões dos cemitérios públicos – Santa Izabel, no Guamá, e São Jorge, na Marambaia – abrem às 7h e fecham às 16h. No cemitério de Santa Izabel, será celebrada a tradicional missa das 7h. No cemitério São Jorge, a missa será celebrada às 9h.

Texto: Igor Monteiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom