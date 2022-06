Operação Donos da Terra cumprir seis mandados de busca e apreensão no sudoeste paraense

Na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão em combate ao desmatamento e garimpo ilegais na Terra Indígena Ituna Itatá, no sudoeste paraense.

A ação faz parte da Operação Donos da Terra, foi realizada em conjunto ao Ibama, Funai e Força Nacional, em uma área que integra os municípios de Altamira e Senador José Porfírio.

Atuaram nesta operação 40 policiais federais em aeronaves, embarcações e viaturas, para coibir crimes ambientais e crimes contra a ordem econômica, que têm penas de até 14 anos de reclusão.

Uma Pá Carregadeira que foi queimada pelo Ibama, com auxílio da PF. é um procedimento de praxe quando o material é apreendido e é inviável retirar da área.

No ano de 2019, Ituna Itatá foi a terra indígena mais desmatada, segundo o monitoramento de satélite feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Durante os quatros primeiros meses de 2020, foram destruídos mais de 1.300 hectares de florestas nos territórios indígenas, um aumento de quase 60 % se comparado ao mesmo período do ano passado. Ituna-Itatá lidera a lista com ,397 hectares desmatados, segundo o INPE. Boa parte do desmatamento é resultado da extração de ouro, feita com máquinas pesadas como balsas, dragas, pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas, equipamentos que deixam vestígio de destruição

A operação Donos da Terra integra um conjunto de ações chamado operação Guardiões do Bioma, criada pelo governo brasileiro para realizar os acordos internacionais firmados na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26).

