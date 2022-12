Operação duas rodas do Detran recolhe motocicletas irregulares

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) está nas ruas realizando a Operação Duas Rodas. O objetivo é fiscalizar motocicletas irregulares, principalmente as sem placa de identificação ou com os algarismos alfa numéricos cobertos. A ação ocorre de forma integrada com os demais órgãos de segurança do estado e faz parte da Operação Festas Seguras, deflagrada no último dia 02, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP). Em três dias de operação, o Detran já recolheu 35 motocicletas na Região Metropolitana de Belém (RMB).

O coordenador de operações do Departamento de Trânsito, Ivan Feitosa, explica que a fiscalização tem como alvo veículos de duas rodas que circulam com alguma conduta de risco à segurança da população. “A Operação Duas Rodas é direcionada para a fiscalização de motocicletas, a fim de coibir essas irregularidades que tem se tornado uma prática comum identificada nas vias. Temos inclusive o intuito de prevenir a ocorrência de acidentes para garantir a segurança viária”, enfatiza.

Além de placas irregulares, os agentes também verificam outras situações do veículo, como o licenciamento atrasado e o escapamento adulterado. Nessas ocorrências a motocicleta é recolhida ao parque de retenção para posterior regularização perante a legislação de trânsito. A fiscalização também tem detectado alguns veículos envolvidos em questões criminais, especialmente furto e roubo. “Nesses casos, a fiscalização detecta o crime, encaminha para posterior apresentação à autoridade policial na Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar, condutor e veículo são apresentados para a delegacia”, detalha Feitosa.

A Operação Duas Rodas do Detran conta com 18 agentes de fiscalização atuando diariamente em quatro frentes de trabalho em vários bairros da capital e da RMB.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação