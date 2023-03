Operação “Esparavel” apreende drogas e efetua prisões em Igarapé-Miri

Dois dias após o lançamento da operação “Esparavel”, realizada no município de Igarapé-Miri, as forças de segurança que reforçam as ações na região já realizaram a prisão de quatro pessoas, além de apreenderem drogas. A operação integrada deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em conjunto com os órgãos de segurança do Estado segue por tempo indeterminado na localidade a fim de garantir maior segurança aos moradores do Baixo Tocantins e coibir delitos na região.

Desde o início da operação já foram feitas apreensões de drogas e dinheiro (em espécie). Uma moto roubada também foi apreendida, além de quatro pessoas presas. Destas, três em flagrante por tráfico de drogas e um cumprimento de mandado de prisão pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Na tarde deste sábado (18), os presos estão sendo transferidos para a Central de Triagem Masculina de Abaetetuba, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

As ações seguem de forma contínua no município, com barreiras e fiscalizações na PA-151, rondas e patrulhamento ostensivo na cidade e nos seus furos e matas, além do trabalho investigativo e de inteligência, para dar mais precisão e agilidade nas diligências policiais.

“Nosso objetivo é combater a criminalidade na região de Igarapé-Miri e garantir maior segurança aos seus moradores. Estamos com todo o aparato da Segurança Pública disponível para os nossos agentes, com o Centro Integrado de Comando Móvel, embarcações, dentre elas uma lancha blindada, além de equipamentos e armamentos de ponta para que a criminalidade na região do Baixo Tocantins seja reduzida e sua população possa ter o direito da paz social garantida” reforçou o secretário de Segurança Pública Ualame Machado.

Integração – Participam da Operação as Polícias Civil e Militar, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SEAP), Departamento de Trânsito do Estado (Detran), além da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (SIAC), Grupamento Fluvial (GFLU) e o Grupamento Aereo de Segurança (GRAESP), vinculados à Segup.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Agência Pará