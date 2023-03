Operação “Esparavel” prende suspeito de tráfico de drogas em Igarapé-Miri

Militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), que participam da operação “Esparavel”, no município de Igarapé-Miri, na região de integração do Tocantins, prenderam um homem suspeito de comercializar entorpecentes no município.

Na ação, que é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e tem o objetivo de reduzir os índices de criminalidade na região, os militares foram informados que um morador da rua havia recebido um carregamento de drogas. Um cerco foi realizado e o suspeito foi localizado no local indicado, tentou fugir, porém foi detido. Com ele foram apreendidos 50 gramas de oxi.

Durante a abordagem o homem informou que havia enterrado mais entorpecentes no seu quintal, mas não lembrava o local exato. Com apoio de um cão farejador do BAC, os agentes conseguiram encontrar os tabletes de maconha.

O suspeito foi encaminhado junto com o entorpecente para a delegacia de Polícia Civil, responsável pelo procedimento administrativo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/PMPA