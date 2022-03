Operação especial de trânsito ressalta o papel da mulher na segurança viária

As servidoras do Detran ganharam uma programação especial nesta terça-feira (8), na sede do órgão, em Belém

As mulheres têm alcançado cada vez mais espaço na sociedade, inclusive no campo institucional da segurança pública. Para lembrar a importância da representatividade feminina nos espaços públicos, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou uma ação com as agentes de fiscalização do órgão.

Cerca de 30 agentes participaram da operação especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Além de fiscalizar a via, a ação teve o objetivo de chamar a atenção dos condutores para o respeito e valorização do trabalho da mulher no trânsito.

Numa área ainda dominada por homens, as mulheres representam 30% do total de agentes de trânsito em todo o estado. Junto com os parceiros de trabalho, elas cumprem o papel de organizar o fluxo de veículos, cumprir a legislação e garantir segurança a condutores, ciclistas e pedestres.

Durante a ação, ocorrida na avenida Padre Bruno Sechi, em Belém, as agentes do Detran abordaram os veículos e entregaram flores às condutoras. “Estamos aproveitando este dia para mostrar a importância da mulher na sociedade, principalmente, no Detran, onde realizamos o trabalho de fiscalizar e manter a ordem pública”, explica a coordenadora da ação, agente Jonhilda Cardoso.

A agente de fiscalização Sônia Lima, participou da ação e disse que servir à segurança pública prova que a mulher pode exercer a profissão que quiser. “Ser uma agente de segurança é uma honra, prova que a mulher deve lutar para ter o seu espaço e ter o reconhecimento pelo trabalho que desenvolve com dedicação e eficiência”, destaca a agente.

Os condutores manifestaram apoio à ação, principalmente as mulheres que consideram as agentes fontes de inspiração na luta pela igualdade de gênero. “Achei maravilhosa a iniciativa do Detran porque a gente quase sempre vê mais os homens nessas ações e hoje podemos ver que há, sim, muitas mulheres ocupando cada vez mais esse espaço. É essa predominância que a gente quer”, comentou a auxiliar administrativo, Diana Brito.

HOMENAGEM

As servidoras do Detran ganharam uma programação especial nesta terça-feira (8), na sede do órgão, em Belém. O evento homenageou as mais de 700 servidoras que compõem o quadro do Departamento, especialmente as que mais se destacam no desempenho de suas tarefas. Entre elas, a mais antiga, Glair Soares de Souza, e a agente de trânsito Maria de Souza, a primeira mulher a se formar no Estágio Motociclista Militar e Batedor do Brasil, oferecido pelo Exército Brasileiro através da Polícia do Exército.

“Eu me sinto muito honrada em carregar o nome do Detran, ser a primeira mulher agente motociclista batedor do Brasil. É uma imensa responsabilidade, por doar o melhor de mim, pois represento mulheres guerreiras”, enfatizou Maria.

Além das homenagens, membros do Instituto Embelleze ofereceram um momento relaxante e de cuidados de beleza, e houve também um café da manhã e sorteio de brindes. A programação contou com um momento reflexivo sobre o protagonismo da mulher. Conduzido pela assessora de gabinete e socióloga, Jucirene Araújo, o tema “Mulheres Extraordinárias”, resgatou o papel de mulheres históricas que lutaram pela emancipação feminina.

“Devemos absorver esses exemplos, combater o preconceito e nos perguntar todos dias sobre qual lugar queremos na sociedade”, debateu. A diretora geral, Renata Coelho, retribuiu a dedicação de todas as mulheres que se empenham diariamente para garantir a boa prestação de serviço. “Noto uma mudança e vejo uma recepção maravilhosa das nossas servidoras, por isso, eu conto com todas vocês e agradeço por todo o trabalho que realizam neste órgão”, destacou.

Por Leidemar Oliveira (DETRAN)