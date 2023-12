Operação ‘Festas Seguras’ intensifica ações de segurança nas áreas comerciais no Pará

Para intensificar as ações de segurança pública nas áreas comerciais da Região Metropolitana de Belém, assim como no interior do Pará, neste mês de dezembro, marcado pela grande circulação de pessoas no centro comercial e em agências bancárias, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em conjunto com os órgãos do Sistema de Segurança Estadual, Federal e Municipal, lançou na manhã desta sexta-feira (1), a operação “Festas Seguras”.

O lançamento da operação ocorreu, de forma simultânea, nas 13 regiões integradas, e ainda, na Região Metropolitana de Belém, com o lançamento no Estacionamento do Mangueirão.

As ações fazem parte do planejamento das forças de segurança para o último mês do ano. O objetivo é garantir a segurança da população e do patrimônio público e privado, neste período movimentados pelas compras e festas de final de ano.

“Nós lançamos a Operação Festas Seguras e contamos com mais de 4.5 mil agentes de segurança, com viaturas, embarcações e aeronaves, ou seja, toda a estrutura de segurança do estado para servir a comunidade paraense, seja ela com relação aos comerciantes nas áreas comerciais, motoristas de aplicativo que circulam muito mais nesse período, mas principalmente também para aquelas pessoas que fazem o seu trajeto para as compras de final e ano, e ainda para festas de confraternização. Esse ano tivemos um aumento no efetivo das forças, com muito mais agentes disponibilizados nas ações em todo o estado e com mais condições para a atuação”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, André Costa.

O secretário André Costas complementou: “além disso, em razão do investimento em tecnologia, jornada extraordinária, plantão remunerado, e ainda munidos de informações, principalmente advindas da sociedade através dos canais de Denúncia, por meio do 190 e 181, nós podemos apurar e atuar com mais otimização nas ações de segurança no Pará. Portanto, o Sistema está preparado, e trabalha também a partir do subsistema de inteligência, para ser efetivo em suas ações e manter a paz e a tranquilidade da população”.

Estrutura completa

Mais de 4.500 mil agentes de segurança, cerca de 2 mil viaturas, e de 50 embarcações e aeronaves, além da cavalaria atuarão nas vias, estradas e rios, durante todo o período da operação que seguirá até 8 de janeiro de 2024.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Dilson Júnior, o sistema já tem histórico de estatística criminal no mês de dezembro, onde existe a grande circulação de recursos, principalmente proveniente do pagamento do 13º salário, isso impacta na economia e na estratégia de policiamento.

“Dentro das ações, nós vamos intensificar o efetivo preventivo no entorno dos shopping centers, centros comerciais, não só na região metropolitana de Belém, mas em todo o estado. A gente já sabe quais são os locais que atraem mais a população, a exemplo também das casas lotéricas, que reúne também uma grande quantidade de população que vai sacar dinheiro, fazer a sua aposta da ‘mega da virada’. Assim como nós temos também a questão do final de ano, após o Natal, o deslocamento de parte da população da região metropolitana e das grandes cidades para os balneários. Então já estamos com o planejamento para deslocar parte do nosso efetivo para fazer a prevenção nesses locais de grande fluxo migratório no final do ano para que a população possa passar o seu réveillon com segurança. Essa estratégia já se demonstrou exitosa nos quatro anos anteriores e a gente vai manter essa porque sabemos que dá resultado. Reiteramos que temos um efetivo full de todas as forças de segurança, com mais policiamento nas ruas reforçando a segurança da população”, falou o coronel Dilson Júnior.

Integração

A operação integra os órgãos que compõem o Sistema de Segurança pública do Estado, sendo: as Polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração penitenciária (SEAP), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e também os órgãos municipais de segurança como as Guardas Municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Também fazem parte da ação, equipes das agências de inteligência que atuarão em conjunto, no monitoramento das áreas com maior risco de ações criminais, a fim de evitar roubos em caixas eletrônicos, bancos e carros fortes.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, a Polícia Civil está apta a recepcionar todas as situações que chegarem nas nossas unidades, que serão reforçadas durante a operação.

“Assim como as Delegacias, estamos reforçando, também, o nosso contingente; serão cerca de 400 servidores diariamente, que estarão em plantão remunerado, além do nosso efetivo cotidiano. Certamente, que nesse período, as nossas unidades são reforçadas e principalmente os grandes postos. A região metropolitana, além dos reforços nas nossas Seccionais, a partir de hoje, também estamos intensificando a atuação na nossa Diretoria de Polícia Administrativa, na nossa diretoria de operações especiais, buscando se integrar cada vez mais a todos os outros órgãos de segurança. Essa operação que começa hoje é uma operação que foi planejada, e pelo quinto ano consecutivo a PC, está em sintonia com todos os órgãos para que a gente possa, no dia 08, finalizar essa operação com êxito ainda maior do que nos anos anteriores”, afirmou Resende.

A Polícia Científica do Estado também estará presente na operação com equipes periciais de plantão para o atendimento das ocorrências

“A Polícia Científica, dentro do seu âmbito institucional, trabalhará com reforço de agentes entre peritos criminais e auxiliares técnicos de Perícias principalmente nos balneários para prestar apoio imediato as Polícias Civil e Militar sempre que forem requisitados, seja como perícia de local de crime, veicular, testes de droga, entre outros”, comentou Celso Mascarenhas, Diretor da Polícia Científica do Estado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará também ampliou o efetivo esse ano, e reforça as ações com vistorias técnicas, e a proteção balneária com guarda-vidas com reforço nas equipes, para garantir a segurança nesse período em que o fluxo de pessoas aumenta nessa área, pontua o comandante-geral do CBMPA, Cel Jaime Benjó.

“Também estaremos atuando no atendimento pré-hospitalar nas estradas, BR, com nossas equipes de socorro, atendendo juntamente com outros órgãos, em casos de acidentes e outros sinistros que possam vir a ocorrer”, afirmou o comandante do CBMPA.

Agentes do Detran, estarão com equipes nas ruas e nas principais rodovias estaduais para garantir um deslocamento seguro à população.

“Nas estradas estaduais, o Detran vai atuar de forma intensiva nas principais rotas e balneários paraenses. O objetivo principal é garantir a preservação de vidas e ordenamento no fluxo de veículos, além da atenção especial a lei seca”, afirmou o Coordenador de Operações do Detran, Ivan Feitosa.

As penitenciárias de todo o estado também contarão com suporte, em especial, no monitoramento dos internos dentro e dos que cumprem as medidas judiciais previstas em razão da saída temporária de final de ano.

Presente no lançamento das ações, o representante da Guarda Municipal de Belém, inspetor Alexandre, enfatizou o reforço das ações integradas com o estado e demais órgãos. “Vamos trabalhar preferencialmente a área comercial e o centro histórico de Belém, reforçando nosso efetivo nesse período, para manter a ordem e segurança”, afirmou.

Etapas – A operação inicia nesta sexta-feira (01) de dezembro e será dividida em duas fases: sendo a primeira com reforço policial nas principais áreas comerciais e pontos estratégicos do estado, a fim de garantir a segurança dos consumidores. Enquanto que a segunda, concentra as ações nas principais praias e balneário do estado, com o intuito de assegurar um deslocamento seguro aos turistas que procuram as cidades do interior, em razão das festividades do final de ano.

Ações – No período da realização da “Operação Festas Seguras”, serão realizadas ações de Vistoria, Policia Mais Forte, Corpus Tarrafa, nos rios, Lei Seca, nas vias e estradas; Tolerância Zero, Duas Rodas e Barreira, com a intensificação de abordagens a pessoas, carros particulares, ônibus e motocicletas, em locais estratégicos identificados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), e também por meio dos canais de denúncia do Disque Denúncia 181 ou pelo whatsapp 91 98115-9181 ou via Centro Integrado de Operações (Ciop) 190.

Também será realizada a zona de exclusão que fiscaliza os monitorados e recaptura evadidos e foragidos do sistema penal.

Monitoramento

Serão instalados três Centros de Comando para a concentração das forças de segurança, monitoramento de imagens e informações, registro de ocorrências policiais e ponto de referência para a população paraense.

Salinópolis

Em Salinas, o CICC estará instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia, do dia 22 de dezembro até 08 de janeiro de 2024.

Bragança

O CICC móvel estará instalado a partir do dia 23 de dezembro na orla de Bragança, garantindo o reforço durante a festividade de São Benedito, e posteriormente as festas de fim de ano. O Centro estará em funcionamento do dia 23 de dezembro até 02 de janeiro.

Mosqueiro

Em Mosqueiro, o Centro estará em funcionamento no Ônibus da Guarda Municipal de Belém, no Caramanchão, na praia do chapéu virado a partir do dia 27 dezembro, até 01 de janeiro, para garantir a segurança.

