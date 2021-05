Operação “Gabigol” apreende máquinas caça-níquel em Belém

Após o camisa 9 do Flamengo ter sido flagrado em uma casa de jogos de azar clandestina durante a pandemia, seu apelido de goleador virou até nome de operação contra jogos clandestinos no bairro do Tenoné.

A operação “Gabigol”, que aconteceu nesta quinta-feira, 6, resultou na prisão de uma mulher e três máquinas caça-níquel. A Polícia Civil conduziu a mulher até uma unidade policial, onde ela prestou esclarecimentos e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, mas em seguida foi liberada. As maquinas foram levadas para a perícia.

A polícia segue investigando outros pontos cladestinos desses tipo de jogo. Quem quiser denunciar pode acidonar o Whatsapp (91) 98115-9181, que aceita vídeos, fotos, áudios e localização em tempo real. Ainda tem o Disque Denúncias no número 181.

Fonte: VER-O-FATO / Por: Emanuel Maciel