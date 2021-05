‘Operação Gabigol’ combate jogos clandestinos no bairro do Tenoné, em Belém

Durante ação realizada pela Polícia Civil, uma mulher foi detida e três máquinas de caça-níquel foram apreendidas

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), uma força-tarefa de combate a jogos clandestinos no bairro do Tenoné, em Belém. Chamada de “Operação Gabigol”, a ação resultou na detenção de uma mulher e na apreensão de três máquinas de caça-níquel.

A mulher, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi conduzida até uma unidade policial, onde prestou esclarecimentos e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ela foi liberada em seguida.

Já as máquinas serão encaminhadas para a perícia. As investigações continuam, com objetivo de localizar outros pontos onde o crime seja praticado.

Qualquer denúncia de lugares em que o crime ocorra pode ser feita de forma anônima e sigilosa, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181, que recebe vídeos, áudios, fotos e localização em tempo real, informou ainda a Polícia Civil.