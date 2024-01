Operação Guaicuru, deflagrada pelas polícias Civil e Federal faz prisões por homicídio, em Tomé-Açu

A Polícia Civil, com apoio operacional da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, das equipes da PC de Tomé-Açu, PC Quatro de Bocas, CORE e em operação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou, no último sábado (13), em Quatro Bocas, a Operação Guaicuru, em cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão contra dois homens, indiciados por uma série de crimes.

A Operação Guaicuru resultou na captura bem-sucedida dos homens, que são primos, acusados de homicídio qualificado, fraude processual e de coação no curso do processo. Um deles também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma. Uma mulher, mãe de um dos acusados, também foi preventivamente detida por participação em ameaças e fraude processual. Durante a busca, a polícia apreendeu duas armas de fogo, além de diversas cápsulas de munição e valores em dinheiro.

“A captura dos acusados representa um importante passo no combate ao crime organizado na região. As autoridades continuam as investigações, buscando esclarecer todas as circunstâncias e garantir a justiça. A operação reafirma o compromisso das forças de segurança do Pará em manter a ordem e a segurança pública” ressaltou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

Para o delegado Felipe Silva, superintendente interino da Zona do Salgado, “A Operação Guaipuru foi mais uma ação importante da Polícia Civil do Pará que demonstra o comprometimento da instituição com o controle da criminalidade, com a redução da violência e com a garantia da segurança da população paraense”, disse.

Imagens: Agência Pará de Notícias