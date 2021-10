Operação Hórus termina com apreensões de drogas, minério e contrabando no Pará

Uma coletiva de imprensa na nova sede da Polícia Federal, no bairro do Souza, em Belém, na manhã desta sexta-feira, 29, apresentou os resultados da Operação Hórus, uma ação que visa integrar todas as forças de segurança do País, coordenadas pela Secretaria de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A Hórus contou com apoio de agentes das Polícias Civil e Militar do Estado do Pará, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Receita Federal, e Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa) e Secretaria de Meio Ambiente (Semas), além do Grupamento Fluvial de Segurança do Pará (Gflu) e órgãos de fiscalização.



Nessa ação, que teve início em 18 de outubro e finalizou no dia 29 de outubro, houve apreensão de drogas, contrabando e recursos naturais sendo transportados de forma irregular.. Houve a apreensão de cinco embarcações transportando madeira, com aproximadamente 281,15 m³ de madeira ilegal; apreensão de três veículos transportando 2.400 volumes de mercadorias, produto do crime de contrabando, com o valor estimado em, aproximadamente, 21 milhões de reais; e a constação de aproximadamente duas mil toneladas de manganês sendo transporatdos de maneira irregular.



Além desses números, houve ainda a apreensão de 960,8 kg de cloridrato de cocaína em uma ação no porto de Vila do Conde, em Barcarena. A substância foi ocultada dentro de dois dos containeres de manganês que faziam parte de uma exportação, com mais 29 contêineres, e que tinham como destino a cidade de Rotterdam, na Holanda. Em todos os casos, os produtos foram apreendidos pela Polícia Federal e foram instaurados os devidos inquéritos policiais para a apuração da autoria e elucidação dos fatos. A PF reforça que não houve prisões, mas as investigações seguem em andamento.



Na coletiva de imprensa, os presentes celebraram os números da Hórus e comemoraram a integração das forças de segurança pública que resultaram nessas apreensões. “Além de exercitar a integração, que é fundamental, combatemos os crimes transnacionais e transfronteiriços. A ideia foi que pegássemos os principais pontos de entrada e circulação de mercadorias. É bom frisar a participação não só dos órgãos de segurança, mas dos de fiscalização, como a Sefa, a Semas, Adepará, e demais”, disse o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado. “Isso reforça a necessidade e importância dessas operações integradoras, em que todos os órgãos participaram e a gente pudesse ter o êxito”, encerra.

Fonte O Liberal