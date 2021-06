Operação internacional: crimes sexuais contra menores têm preso em Belém

Uma operação policial para combater crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, praticados pela rede mundial de computadores, prendeu um homem em flagrante e cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, na manhã de hoje (9), em Belém e Parauapebas.

A operação batizada no Brasil de Luz na Infância é coordenada pelo Ministério da Justiça e está sendo realizada em 18 estados brasileiros e na Argentina, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Equador, para combater estes crimes praticados na internet.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça, um homem foi preso em flagrante em Belém, pela prática do crime de armazenamento de pornografia infanto-juvenil, tendo sido detectado vasto conteúdo de exploração sexual contra crianças e adolescentes pelos peritos que acompanharam a diligência.

Nos outros locais, também foram apreendidos dispositivos de informática, que serão encaminhados à perícia para o prosseguimento das investigações. No Pará, as investigações seguem por meio da Divisão de Combate a Crimes contra Grupos Vulneráveis praticados por meios cibernéticos.

No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de prisão; de três a seis anos pelo crime de compartilhamento; de quatro a oito anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Os resultados das operações anteriores foram os seguintes:

Luz na Infância 1 – 20 de outubro de 2017. Foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Ao todo, 108 pessoas presas.

Luz na Infância 2 – 17 de maio de 2018. As Polícias Civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

Luz na Infância 3 – 22 de novembro de 2018. Operação deflagrada no Brasil e na Argentina com o cumprimento de 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

Luz na Infância 4 – 28 de março de 2019. Operação deflagrada em 26 estados e no Distrito Federal resultou no cumprimento de 266 mandados e 141 pessoas presas.

Luz na Infância 5 – 04 de setembro de 2019. Operação deflagrada em 14 estados e no Distrito Federal, além Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile. A ação resultou no cumprimento de 105 mandados e 51 pessoas presas.

Luz na Infância 6 – 18 de fevereiro de 2020. Operação deflagrada em 12 estados, com colaboração técnica de quatro países (Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Colômbia). A ação resultou no cumprimento de 112 mandados de busca e apreensão e 43 pessoas presas em flagrante.

Luz na Infância 7– 06 de Novembro de 2020. Operação deflagrada em 10 estados brasileiros, além de 04 países quatro países: Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai, resultando no cumprimento de 137 mandados de busca e apreensão e resultando em 71 prisões em flagrante.

