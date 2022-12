Operação Inverno intensifica limpeza de canais para reduzir alagamentos

Seguindo com o cronograma da Operação Inverno 2022, que iniciou em novembro deste ano e seguirá até abril de 2023, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) vem colocando em ação por toda a capital, o serviço de limpeza de canais.

Os trabalhos de dragagem e limpeza dos canais estão sendo intensificados para diminuir o impacto dos alagamentos. Com isso, vários canais já receberam limpeza manual (roçagem e capinação) e limpeza mecânica (dragagem).

No bairro Parque Guajará, em Icoaraci, as equipes da Sesan fizeram a limpeza do canal do Salvadorzinho, no trecho da rua João Canuto com a travessa Mauro Carneiro. A ação visa prevenir transbordamentos e pontos de alagamentos durante o período chuvoso.

Luciano Nunes, agente comunitário e morador da área, agradeceu pela limpeza e restituição do canal. “Trabalho bom, que traz benefícios para nós moradores.Com a limpeza nos dias de chuva o canal não vai alagar, vai poder escoar de boa”, enfatizou.

Canal da Caripunas

No bairro da Cremação também foi feita a limpeza e dragagem do canal da Caripunas. A dona de casa Hilda Oliveira, 66, é moradora da área há 42 anos e relata que o serviço é muito importante para a comunidade. “Tem que haver a limpeza do canal, pois quando a chuva vem forte transborda por conta do lixo. Algumas pessoas, infelizmente, ainda não tem consciência e jogam lixo no canal”, comentou.

Texto: Cecília Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Sesan