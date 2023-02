Operação Inverno intensifica limpeza de vias nos bairros de Belém

Com base no aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Belém está em alerta meteorológico grau laranja, que indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), intensifica os trabalhos de limpeza de vias por toda a cidade.

Dando prosseguimento ao cronograma à Operação Inverno, nesta quarta-feira, 8, cerca de 30 agentes, divididos em grupos, fizeram os serviços de limpeza urbana nos bairros do Marco e Telégrafo Sem Fio.

Ação contínua

Os serviços de raspagem e capinação da avenida Doutor Freitas, no trecho do lado esquerdo, direito e no canteiro, entre as avenidas Almirante Barroso e Pedro Álvares Cabral, levam em torno de quatro dias, com os agentes retornando uma semana depois, pois com as chuvas o mato cresce rapidamente.

Também no bairro do Marco, a avenida Marquês de Herval, entre a avenida Dr. Freitas e o canal da Matinha, recebe os serviços contínuos de limpeza, como raspagem de vala e outros para melhor atender a população.

Satisfação

A dona de casa Edilena Gonçalves, 49 anos, que mora há 2 anos no local, se diz satisfeita com os serviços. “Com esse tempo chuvoso toda limpeza é bem-vinda, traz benefícios para nós moradores e evita aparecer ratos e outros bichos”, agradece Edilena.

No bairro do Telégrafo, os serviços de raspagem e limpeza urbana começaram no dia 6 deste mês na travessa Djalma Dutra e segue durante a semana, entre o perímetro da avenida Pedro Álvares Cabral e avenida Senador Lemos.

O professor de educação física, Márcio Guedes, 40 anos, que passa todos os dias pelo trecho para ir ao trabalho, se sente compensado. “É uma maravilha, a limpeza é essencial para nós pedestres. Eu falo por mim, que tenho que caminhar todos os dias por aqui e sem lixo e mato é bom demais”, agradece.

Texto: Cecília Magalhães

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Sesan