Operação Limpezão Emergencial é realizada em bairros e distritos de Belém

Os pontos irregulares de descarte de lixo urbano em toda Belém são os alvos da operação Limpezão Emergencial deflagrada nesta sexta-feira, 5, na Aldeia Cabana. A ação da Prefeitura de Belém,coordenada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), vai funcionar até a finalização do processo de concorrência do novo sistema de coleta e tratamento de lixo da capital. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, esteve vistoriando pessoalmente os preparativos para o começo dos serviços que vão prevenir as grandes águas do inverno amazônico na capital paraense.

Ao todo, estão envolvidos na operação 1.403 agentes de limpeza, 74 caminhões caçambas, 11 pás escavadeiras, 12 retroescavadeiras, 121 caçambas e 21 roçadeiras para recolher o material de toda a cidade.

A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, explica que essa ação só é possível por conta do aumento que o governo Lula deu ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Uma ação importante como essa demorou por falta de recursos financeiros. A Prefeitura estava passando por uma situação crítica por causa de queda na arrecadação e também no repasse do FPM. Agora, com o governo Lula oferecendo um incremento de recursos, está surgindo uma recuperação dos municípios. A ideia é que, a partir da semana que vem, possamos dar uma solução definitiva com o consórcio vencedor da concorrência pública e com a mudança das empresas que atuam na limpeza de Belém”, explica a titular da Sesan. Segundo ela, a capital paraense não passava por nova licitação para a limpeza urbana e tratamento de resíduos há mais de 10 anos.

PADRÃO INTERNACIONAL

O prefeito Edmilson Rodrigues informou que a licitação realizada para a contratação do novo consórcio está dentro dos padrões internacionais. “A solução foi planejada e a licitação foi obediente à lei para ser uma solução duradoura e definitiva, para que, realmente, garanta qualidade de vida para a população”.

Ele também comenta que as interferências judiciais no processo licitatório são normais. “Foram 12 decisões judiciais, desde julho, provocadas por concorrentes. A licitação poderia ser mais curta, mas as empresas que disputam têm o direito de entrar na justiça e, por isso, é preciso paciência para apresentar uma solução definitiva”.

A ação era aguardada ansiosamente pela população, é o que conta a Conselheira da Cidade e bacharel em direito, Help Luna, de 65 anos. “Essa iniciativa de hoje vai beneficiar a população. Enquanto liderança comunitária e morador de Belém a nossa esperança sempre foi reverter esse quadro, porque acompanhamos os trabalhos da gestão municipal e sabemos das dificuldades que a Prefeitura vinha passando, com pandemia e corte de recursos. É gratificante acompanhar esse serviço que será feito em toda cidade”, ressalta.

Imagens: Agência Belém