Operação “Linha D’água” retira lixo acumulado pelas marés nas praias de Mosqueiro

As marés altas e a intensidade das chuvas, dois fenômenos naturais que caracterizam o chamado inverno amazônico, estão dando muito trabalho ao pessoal da limpeza pública da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos). Foi preciso organizar a operação “Linha D’água” para recolher o lixo composto de galhos, folhas e troncos de pequenas árvores, trazido pela maré e depositado nas areias das praias da bucólica, como é conhecida a ilha entre os moradores e turistas. A operação começou na semana passada, percorreu as praias do Farol e Chapéu Virado, e seguiu pela praia do Murubira na manhã desta quarta-feira, 14.

O trabalho vai continuar ao longo do mês de abril considerando que a previsão meteorológica é de muita chuva para a região, com até 20% acima da média histórica esperada para todo o mês e marés altas em torno de 3,5 de altura, conforme o mapa de marés da Defesa Civil Municipal.

Segundo o coordenador do Núcleo de Monitoramento Meteorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Saulo Carvalho, essas águas volumosas em Mosqueiro e em todo o litoral paraense são causadas pela combinação da maré alta e a Zona de Convergência Intertropical, caracterizada por uma banda de nebulosidade que se forma ao longo do Equador com grande concentração de vapor d’água e muita chuva. “Essa combinação de maré alta com as chuvas do ZCI causa uma quantidade de água bem significativa em relação aos outros meses do ano e acabam invadindo a região litorânea da parte Norte do estado do Pará”, explicou o coordenador.

Raios – Em Mosqueiro são registradas ocorrências de raios nesta época do ano. Segundo Saulo Carvalho, os raios são causados pelo intenso calor que a região naturalmente apresenta. “Esse calor é ingrediente muito importante para formação de nuvens que em combinação com umidade formam nuvens de grande desenvolvimento vertical e trovoadas”, explica.

Balneabilidade – As praias de Mosqueiro ainda não estão liberadas para o banho, porém, o serviço de limpeza continua com os homens do departamento operacional da Agência Distrital. A balneabilidade das águas e praias mais limpas, segundo explicou Paulo Carvalho, está associada à falta de público. “É verídico que as praias e águas estão mais limpas em decorrência da ausência de público, que em função da pandemia está em isolamento social”.

Segundo a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla, a operação “Linha D’água” faz parte de um conjunto de medidas que está sendo desenvolvido no distrito, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores e também preparar a ilha para o período de pós-pandemia e retomada das atividades de turismo, esporte, lazer e comércio, entre outras vertentes do segmento econômico. “A prefeitura de Belém tem compromisso de desenvolvimento para Mosqueiro, pois foram anos de abandono, mas agora temos certeza que estamos no rumo certo”, disse a gestora. Outras frentes de limpeza de Mosqueiro estão nos bairros do Aeroporto e Baía do Sol, além da coleta do lixo domiciliar que segue normalizada.

Fonte: Agencia Pará / Por: Selma Amaral