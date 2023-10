Operação “Nossa Senhora Aparecida” em Salinópolis e Soure leva seis para o xadrez

A Polícia Civil do Pará, através de agentes das Delegacias de Polícia de Salinópolis e Soure, deflagrou a Operação “Nossa Senhora Aparecida”, que resultou em seis prisões de quinta-feira, 12, a domingo, 15. Todos são investigados por diversos crimes e ainda permanecem recolhidos à disposição da Justiça, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 17.

Em Soure, a equipe plantonista efetuou diligências após uma ocorrência de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas. O ex-companheiro da vítima foi até a residência dela, onde a obrigou a abrir a porta e a ameaçou com um objeto de ferro. A equipe de reforço da operação localizou o homem na 4ª Rua do centro da cidade. A talhadeira utilizada no crime foi apreendida.

Já em Salinópolis, as equipes do reforço policial prenderam um homem em flagrante por agredir uma mulher em decorrência de uma discussão. Posteriormente, os agentes obtiveram conhecimento de que uma segunda vítima estaria sendo ameaçada de morte pelo namorado em sua residência. O suspeito foi localizado e autuado em flagrante delito após a confirmação das informações.

Na sexta-feira, 13, as equipes de Salinópolis deram cumprimento a um mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. No mesmo dia, outro homem foi preso em flagrante por agredir a irmã e descumprir as medidas protetivas concedidas à mãe. Já no sábado (14), outro homem foi preso em flagrante por agredir a companheira.

Os seis presos foram conduzidos às unidades policiais para os procedimentos cabíveis e se encontram à disposição do poder judiciário.

Imagens: Jorge Nascimento/Ronabar