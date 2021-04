Operação Off Flavor termina com autuações de mais de R$ 1 milhão

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), concluiu a operação Off Flavor de combate à sonegação fiscal de mercadorias, principalmente cervejas. A ação foi realizada entre os dias 9 e 17 deste mês, no município de Itatiaia, divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e adjacências.

De acordo com informação dada hoje (19) pela assessoria de imprensa da Sefaz-RJ, a expressão Off Flavor é usada quando se verificam defeitos da cerveja e quando a bebida apresenta um sabor ou aspecto diferente do padrão.

Foram apreendidas mais de 800 mil unidades de cervejas, em garrafas e latas, com 13 veículos autuados, totalizando autuações de mais de R$ 1 milhão. Também ocorreram diligências em sete empresas do ramo, sendo que em duas delas será decretado o encerramento das atividades.

A fiscalização ocorreu principalmente na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, e constatou falta do documento fiscal válido das cervejas. As cargas apreendidas durante a operação foram encaminhadas para a Receita Estadual.