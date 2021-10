Operação Overlord – Armas Longas será realizado em todo o estado Pará

Desde o último sábado (16) as viaturas de policia do estado prevê, que um policial esteja portando uma arma longa, a medida faz parte do plano de policiamento do departamento Geral de Operações (DGO).

A Operação Overlord – Armas Longas, faz parte da iniciativa que busca ampliar a ostensividade e assim garantir a segurança da população paraense em todas as regiões do Estado. A operação será realizada com foco no horário onde há maior incidência de crimes, das 17h as 23h.

A concentração da operação aconteceu no Portal da Amazônia e simultaneamente, a abertura foi realizada nos municípios de Redenção, Marabá, Santarém, Altamira, Itaituba, Paragominas, Capanema, Soure, entre outras localidades.

No primeiro dia de operação a PM bateu record de viaturas cadastradas no centro integrado de Operações (Ciop) para atendimento de ocorrências em toda região metropolitana de Belém. Foram 622 viaturas, numero superior a última marca, que foi de 607, segundo informações o governo anterior tinha cadastro apenas 115 viaturas.

Foto: Rebeca Rocha – PM

Jornalista: Marina Moreira