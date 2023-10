Operação Paz completa 50 dias com ações ostensivas e combate à criminalidade no Pará

Com 50 dias de atuação no Estado, a “Operação Paz”, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), juntamente com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), integrada com os demais órgãos do sistema de segurança, já realizou mais de 13 mil ações ostensivas e 17 prisões.

A Operação, iniciada no dia 1º de setembro, conta com ações estratégicas articuladas em três municípios do Estado: Altamira, Redenção e Acará. As cidades receberam reforço no efetivo para a implantação da operação, que segue até dezembro deste ano, com objetivo de somar os esforços que já vêm sendo realizado pelos governos estaduais, na redução das Mortes Violentas Intencionais (MVI), que englobam os crimes de homicídio doloso, latrocínios, lesão corporal seguida de morte, além dos crimes de feminicídio e nas mortes em decorrência de confrontos com agentes de segurança pública.

“Nosso Estado já agrega a política de combate à criminalidade, realizando feitos significativos na redução da criminalidade em 5 anos de gestão atuante e ostensiva da segurança pública do Pará. Conseguimos alcançar reduções importantes no que se refere aos crimes violentos, alcançando 50% de redução quando comparado com o ano de 2018, onde registramos números altos de violência em todo o Estado. Hoje aderimos a essa operação do Governo Federal, com a estratégia voltada, inicialmente, em três municípios, que atendem aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Justiça para a atuação das forças e o enfrentamento à criminalidade”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Produtividade – A “Operação Paz”, em 50 dias, já realizou o total de 17 prisões, 91 apreensões, entre armas e munições. Mais de 8 mil pessoas e 4 mil veículos foram abordados, 120 diligências policiais efetivadas, mais de 190 mandados de prisões analisados e 47 inquéritos policiais instaurados.

Inteligência – Foram utilizadas métricas para avaliação dos municípios que receberam reforço estratégicos para o combater as Mortes Violentas Intencionais (MVI), analisadas por indicativos da mancha criminal apontados pela Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup. Os critérios compreenderam municípios com mais de 50 mil habitantes, conforme orientação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

“Os municípios de Altamira, Redenção e Acará foram os escolhidos para a nossa atuação dentro da ‘Operação Paz’, por atenderem aos critérios estabelecidos pelo MJ, e assim, de forma estratégica, com base em análise de incidências criminais por número de habitantes, conseguimos estipular metas de atuação com reforço no efetivo, para neutralizar o crime nessas regiões e somar forças para a redução das Mortes Violentas. As análises foram previamente realizadas com auxílio primordial da nossa inteligência, afim de, concentrar as atividades de segurança no combate aos crimes mais pertinentes às localidades, como por exemplo, de crimes fundiários, feminicídios e crimes violentos”, analisou Ualame Machado.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação