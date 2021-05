Operação Pedras do Caeté: Duas pessoas são presas em flagrante, em Capanema

Nesta sexta-feira, 30, a Polícia Civil do Pará deu cumprimento a mandados de busca e apreensão no município de Capanema, no interior do Estado.

A operação resultou na prisão de duas pessoas, um homem e uma mulher, com os quais foram encontrados certa quantidade de drogas, uma quantia em dinheiro e munição de arma de fogo, respectivamente.

Um terceiro suspeito de tráfico de entorpecentes foi identificado, mas conseguiu empreender fuga com a chegada da equipe policial. O homem deixou para trás uma determinada quantidade de drogas e uma quantia de dinheiro, os quais foram apreendidos pela polícia.

A chamada Operação Pedras do Caeté prendeu em flagrante dois investigados, que seguiram para os procedimentos cabíveis. O terceiro envolvido, continua sendo procurado pela polícia.

por Ana Batista

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará/ Foto: divulgação