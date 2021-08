Operação policial em pontos estratégicos de Icoaraci combate a criminalidade

Ações ostensivas de segurança pública em pontos estratégicos da Região Metropolitana de Belém (RMB) estão sendo coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em mais uma operação policial destinada a monitorar, coibir e inibir a criminalidade na Grande Belém, por meio da Secretaria Adjunta de Operações.

Com a análise dos índices de criminalidade apontados pelos órgãos de inteligência, agentes de segurança empregam esforço ostensivo desde a tarde desta sexta-feira (13), no distrito de Icoaraci (pertencente a Belém) e áreas próximas. As ações direcionadas contam com o reforço de mais de 140 agentes públicos, das esferas estadual e municipal, além do apoio de três embarcações do Grupamento Fluvial, 28 viaturas de quatro rodas, 14 motocicletas, dois guinchos e uma ambulância de resgate do Corpo de Bombeiros Militar. O ponto de partida para a operação foi o trapiche de Icoaraci.

A operação faz parte de um conjunto de ações de segurança pública do Estado, que monitora e identifica os índices de criminalidade por bairros e municípios, atuando de forma ostensiva em regiões críticas, com o objetivo de garantir tranquilidade à população e paz social.

“A Secretaria de Segurança Pública do Estado está sempre atenta para os índices criminais na RMB e no Estado, motivo pelo qual reunimos periodicamente com os órgãos do Sieds e órgãos parceiros, com o intuito de planejar operações integradas e criar estratégias de enfrentamento à criminalidade”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

Pilares – O secretário adjunto de Operações destacou, também, os pontos principais que a área de Segurança do Estado utiliza para alcançar os resultados positivos que vem apresentando. “Os pilares que sustentam tais estratégias do Sistema de Segurança são a inteligência, investimento e a integração dos órgãos, o que tem demonstrado grande êxito no combate aos crimes no Estado e a restauração da ordem e da paz social, inclusive colocando nosso Estado em posição de destaque positivo nacionalmente, no que tange à área da Segurança Pública”, ressaltou o coronel Alexandre Mascarenhas.

As ações de ostensividade serão realizadas durante todo o final de semana, com barreiras e abordagens policiais, a fim de monitorar e inibir a criminalidade, além de cumprir mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Ao efetivo empregado soma-se o quantitativo que mantém as ações de ostensividade e saturação, tanto no sábado (14), quanto no domingo (15). Por se tratar de uma operação não estática, a qualquer sinal de mudança da mancha criminal a força-tarefa pode ser direcionada a outro local.

Participam da operação os órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública estadual – polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Corpo de Bombeiros Militar, Grupamento Fluvial de Segurança (GFlu), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) -, e a Guarda Municipal de Belém.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Fonte: Agência Pará/Foto: Elielson Modesto