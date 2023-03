Operação policial no RJ deixa ao menos 11 mortos

Uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deixou ao menos 11 mortos nesta quinta-feira (23). Um dos óbitos registrados foi do traficante Leonardo Costa Araújo, o Leo 41, principal alvo da ação. Ele era apontado como o chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019. A identificação dos outros mortos não foi revelada.

De acordo com a polícia, Leo 41 era um dos responsáveis por uma série de ataques que mataram, desde 2021, vários agentes de segurança pública no Pará. O traficante já tinha sido indicado por seis crimes, incluindo latrocínio, e era investigado em outros 15.

Além de Leonardo, a polícia também busca integrantes da facção Comando Vermelho que orquestraram e participam da guerra que atinge comunidades da capital fluminense e que planejaram o assalto ao Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, que terminou com a morte de um segurança em junho do ano passado.

Segundo as investigações, Leo 41 assumiu a chefia da facção no Pará após a prisão de Claudio Augusto Andrade, o Claudinho do Buraco Fundo, em setembro de 2020. A partir das comunidades no Grande Rio, o traficante coordenava um plano de expansão da organização criminosa.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo