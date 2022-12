Operação prende 20 por alcoolemia em oito municípios do Pará

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizou operações de fiscalização de trânsito em diversos municípios durante o último final de semana, resultando na retirada das vias de diversos condutores que apresentavam riscos à população com relação à alcoolemia.

Ao todo, foram efetuadas 20 prisões por alcoolemia em operações nos municípios de Itaituba, Canaã dos Carajás, Altamira, Tucuruí, Salinópolis, Benevides, Belém e Ananindeua. Destas prisões, somente em Salinópolis foram registrados oito procedimentos, número considerado alto pelo período.

Na BR-316, onde há operações diuturnas, foram registradas duas ocorrências de acidentes, envolvendo condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool. Os dois casos resultaram em crime de trânsito. As equipes realizaram os devidos procedimentos no local.

O Detran reforça aos condutores que a combinação perigosa entre bebida e direção pode resultar em crime de trânsito. De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar configuram crime com pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão para dirigir.

Também em Salinópolis, um caso de oferta de vantagem indevida foi registrada pelos agentes de fiscalização e encaminhada à Polícia Civil quando um condutor tentou apresentar uma foto de CNH falsa em seu telefone celular aos agentes, que verificaram nos sistemas que o número do documento pertence a outro condutor. O motociclista tentou subornar o agente de fiscalização e a ação delituosa foi filmada pela câmera corporal.

A intensificação das ações de fiscalização do Detran integra a Operação Festas Seguras, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (SEGUP), e é realizada em conjunto com as forças de segurança do Estado.

Texto: Leandro Oliveira | Asdecom/Detran

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação