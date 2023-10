Operação prende e apreende suspeitos de estupro coletivo

Na última sexta-feira (20), uma operação da Polícia Civil e da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos e prendeu um jovem de 18 anos suspeitos de participarem de um estupro coletivo, em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal. A vítima é uma menina de 16 anos. As informações são do G1.

Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados. O crime aconteceu em agosto. À polícia, o jovem de 18 anos negou o crime, mas o menor confessou e teria admitido que foi filmado.

A polícia revelou que ainda existe um suspeito foragido. Ele está sendo procurado.

O delegado Adriano Jaime explicou que a vítima e um amigo foram atraídos por três homens para beber em uma casa.

– Ela lembra que começou a beber e percebeu que a bebida estava diferente. Um dos suspeitos pediu ao amigo dela para ir na distribuidora comprar mais energético. A partir daí, ela disse que não lembra de mais nada, só de flashs de um deles em cima dela – disse o delegado.

Os suspeitos podem responder por estupro de vulnerável, corrupção de menor, por ter filmado o ato sexual e por ter fornecido bebida alcoólica para uma menor de idade.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/TV Anhanguera