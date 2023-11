Operação que envolve órgãos de segurança municipais e estaduais é intensificada em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal (GMB) e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), participou com as forças de segurança do estado, na manhã desta sexta-feira, 24, para realizar a primeira edição da Operação “Força Unida” para combater a violência e fortalecer a segurança pública na capital.

O coordenador da Inspetoria de Ações Táticas (IEAT), Inspetor Elton Moura, informa que a importância da ação se dá pelo motivo de não estar limitada à repressão, mas atuar de forma preventiva para evitar atos de violência, promovendo abordagens e revistas na busca de drogas, armas de fogo, foragidos da justiça ou irregularidade de trânsito. “Cada instituição vai atuar de acordo com a sua atribuição, pautadas no mesmo objetivo: garantir a segurança da população. Por isso, estão sendo intensificadas as ações de segurança pública para coibir todo o tipo de irregularidade”, disse o inspetor Elton.

Abordagem – O motociclista Daniel Abreu, de 26 anos, foi abordado pela Guarda Municipal e, para ele, as fiscalizações são instrumentos positivos porque deixa a população tranquila em relação ao serviço de segurança. “Gosto quando tem fiscalização, porque, além de oferecer orientações, é um serviço que nos deixa mais seguro”.

Nesta sexta-feira, várias barreiras e incursões foram realizadas em algumas ruas e avenidas dos bairros de São Brás e Nazaré, onde centenas de pessoas e veículos entre motos e carros foram abordados e revistados, a fim de verificar algum tipo de irregularidade, seja de trânsito, ou que corresponda a outro tipo de delito. Entre os resultados da ação da Guarda neste primeiro dia de operação, estão motocicletas recolhidas, por causa de infração de trânsito; e captura de foragido da justiça.

Operação Força Unida – A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e ocorre de forma integrada com equipes da Guarda Municipal de Belém, Semob, Polícia Civil e Polícia Militar.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação