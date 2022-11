Operação República garante tranquilidade no feriado prolongado em Outeiro e Mosqueiro

O feriado prolongado em comemoração à Proclamação da República tem sido tranquilo nos distritos de Outeiro e Mosqueiro, em Belém. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), em parceria com os órgãos de segurança, atua de forma integrada, desde a última sexta-feira (11), para garantir a segurança nas rodovias, em municípios com grande movimentação de pessoas, e para assegurar, se necessário, o atendimento rápido às ocorrências.

“Estamos em campo desde sexta-feira (11), quando os agentes de todas as forças de segurança iniciaram o deslocamentos às 27 localidades do estado, com o objetivo de garantir a segurança de todos que decidiram descansar e ter um momento de lazer. Até o momento está ocorrendo tudo dentro da normalidade e do que foi previsto em nosso planejamento, sem acidentes graves nas rodovias e intercorrências nas localidades. Estamos realizando ações ostensivas e preventivas, portanto os turistas e moradores desses locais podem ficar tranquilos que os órgãos estão prontos para atender qualquer demanda, se necessário”, afirmou o secretário adjunto operacional, coronel Alexandre Mascarenhas.

Em Mosqueiro, um dos locais mais procurados pelos paraenses, a movimentação permanece tranquila, apesar do fluxo mais intenso de veículos. Na orla e nas praias, estão sendo realizadas rondas ostensivas e fiscalizações de estabelecimentos comerciais. Até o momento, quatro estabelecimentos foram fiscalizados, destes um foi notificado para regularização, uma arma de fogo apreendida, além de 15 boletins de ocorrências registrados, dos quais, dois foram instaurados procedimentos para investigação.

Já no Distrito de Outeiro, as praias também deram uma movimentada. Até esta segunda-feira (14), foram registrados 12 boletins de ocorrência, entre eles 08 flagrantes, destes 07 pelo crime de alcoolemia. Também foi realizada uma apreensão de 390g de drogas. Entretanto, as forças de segurança seguem com ações ostensivas para garantir a segurança e tranquilidade de todos que escolheram o distrito para aproveitar o feriado.

“Além das ações ostensivas, estamos atuando por meio dos órgãos de trânsito estaduais e municipais na ordenação do trânsito e fiscalização de veículos, a fim de assegurar um trânsito tranquilo tanto para os condutores de veículos, quanto para os pedestres tanto em Outeiro como em Mosqueiro, além das outras localidades do estado”, concluiu Mascarenhas.

Localidades

A Operação República está sendo realizada em 27 localidades do estado, contando com o reforço no efetivo de 800 agentes de segurança, atuando nas ações ostensivas e preventivas. Ainda nas rodovias e em vias públicas municipais, está sendo feita a fiscalização da “Lei Seca”, através da implementação de barreiras fixas e/ou móveis, cuja finalidade é de coibir a incidência de condutores de veículos sob o efeito de álcool. As ações seguem até esta quarta-feira (16), visando o retorno seguro para todos.

Integração

Integram a Operação “República ” as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), Polícia Científica, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque-Denúncia, Guarda Municipal de Belém (GBel), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de Marituba, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu).

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação