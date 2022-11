“Operação República” segue com movimentação tranquila, em Salinas, neste domingo (13)

Neste domingo (13) o trabalho integrado das forças de segurança na “Operação República”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), transcorre de forma tranquila, no município de Salinópolis, nordeste paraense, onde está instalado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Já no final da tarde e na noite do último sábado (12), duas ações foram realizadas na parte de trânsito e de fiscalização de estabelecimentos.

Nas rodovias estaduais 124 e 444, em Salinópolis, o Departamento de Trânsito e a Polícia Civil em observância à “Lei Seca”, fiscalizaram condutores, autuando aqueles que estivessem conduzindo sob efeito de álcool. A ação ocorreu de forma preventiva a fim de evitar possíveis acidentes. Ainda em Salinas, equipes da Polícia Civil fiscalizaram estabelecimentos sem alvarás de funcionamento e no combate à poluição sonora.

Na faixa de areia, equipes do Corpo de Bombeiros executam trabalho de orientação a banhistas quanto aos horários de baixa e preamar e sobre acidentes com animais marinhos. A Polícia Militar executa rondas preventivas com abordagens para evitar o cometimento da prática ilícita.

Com todas essas ações, o fluxo na Praia do Atalaia neste final de semana é considerado tranquilo. “A movimentação de pessoas e veículos nas praias do Atalaia e Farol Velho está baixa, porém, as polícias Militar, Civil, Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) estão efetuando rondas nos locais. Além de reforçar o policiamento na cidade em decorrência da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)”, afirmou o Tenente-Coronel Celton de Jesus, da Segup.

ENEM 2022 – O Centro Integrado em Salinas também deu suporte para as atividades da “Operação Enem” realizada em todo estado em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em Salinópolis serão 8 locais de provas com mais de 1.600 inscritos. O trabalho iniciou logo cedo com a escolta dos malotes com provas e deve ser encerrado somente com a conclusão do certame, prevista para 18h.

Texto: André Macedo/Ascom Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação