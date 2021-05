Operação retira 19 motos barulhentas das ruas de Melgaço

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Melgaço, município da região do Marajó, distante 290 quilômetros de Belém, deflagrou uma operação na cidade para coibir o abuso da poluição sonora provocada por motociclistas que circulam pela cidade. Ao todo, 19 motos foram apreendidas e as descargas com cadron removidas após aplicação de multa e outras formalidades de praxe.

O comandante da Polícia Militar em Melgaço, Reginaldo Freitas, explicou que também foi recuperada durante a operação, uma moto que era dada como roubada. O veículo encontra-se apreendido, já à disposição do proprietário.



Segundo o oficial Reginaldo Freitas, foi montada, em Melgaço, uma operação de barreira. Além das motocicletas com descargas alteradas para promover grande barulho a qualquer hora do dia ou da noite, os condutores pilotam sem uso de capacete, sem máscaras de proteção contra a covid-19 e calçando apenas sandálias, o que é proibido pelo Código de Trânsito do Brasil, que exige direção com calçado fechado.



Condutores parados para fiscalização foram multados por inobservância ao que manda a lei, sendo que as motocicletas apreendidas estavam sem o licenciamento obrigatório para transitar. “A liberação desses veículos só vai acontecer após o pagamento das taxas, incluindo multas aplicadas, além da regularização das descargas alteradas”, disse o oficial da Polícia Militar, ressaltando que, nesse fim de semana, a população vai poder dormir sossegada sem sustos de poluição sonora provocada pelo barulho ensurdecedor das motocicletas.

“Não acredito que, depois dessa operação, ainda tenha alguém teimando em infringir a lei de trânsito em Melgaço”, pontuou o comandante da PM.

Foto: Ray Nonato