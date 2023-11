Operação ‘Rios + Limpos’ retira mais de quatro toneladas de resíduos das praias de Santarém

Seguindo o cronograma de ações do Programa Rios + Limpos, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou um mutirão para a retirada de resíduos das faixas de areia das praias que abrangem os bairros Salvação e Juá. Na ocasião, foram retiradas mais de 4 toneladas de resíduos, sendo em sua maioria plástico. A ação contou com apoio da AVAPS, Unecos, GDA, Tapajós de Fato, além de lideranças e comunitários do Juá.

Com a forte estiagem e a baixa acelerada do rio Tapajós, uma grande quantidade de resíduos tem aparecido nas faixas de areia em praias de Santarém. Os resíduos, na maioria das vezes, despejados de forma incorreta pela própria população, causam danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, além de transformar a paisagem e diversos cartões postais do município.

A operação, também, contou com apoio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb).

O Rios + Limpos é um Programa do Ministério do Meio Ambiente que envolve várias campanhas de conscientização e reúne voluntários para ajudar na limpeza de espaços públicos, principalmente, praias e rios.

As ações no município são executadas desde o lançamento do Programa em 2021. Campanhas do Rio + Limpo devem ser realizadas a cada 15 dias, em outras praias de Santarém, e para que essas ações sejam executadas da melhor forma e tenham o resultado esperado, a Semma conta com o apoio da população.

Agência Santarém