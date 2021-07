Operação Samaúma combate crimes ambientais no Pará

Mais de 1.500 militares do Comando Conjunto Norte (CCjN), formado pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, e agentes de órgãos públicos e agências de proteção ambiental e de segurança pública trabalham em conjunto para conter crimes ambientais no Estado do Pará. A Operação Samaúma ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, mediante requerimento do governador Helder Barbalo, em outros sítios do Pará.



O emprego das Forças Armadas e dos órgãos nos municípios de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão tem como objetivo realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, em especial o desmatamento ilegal. Em algumas localidades, foram montadas bases de operações para otimizar e centralizar os trabalhos dos militares e dos agentes.

MEIOS

Os militares e os agentes realizam patrulhamento terrestre e aéreo para o vasculhando da área visando a localização de delitos ambientais, em especial o desmatamento ilegal, e estabelecem postos de bloqueio nas estradas e nos rios.



Para otimização dos trabalhos, são empregadas aeronaves como o R-99, projetada para realizar reconhecimentos aéreos, e o Sistemas de Aeronave Remotamente Pilotada, com ferramenta de identificação termal. Essas tecnologias visam a pronta reação das equipes com a utilização de helicópteros militares, com mais precisão em ambientes com indícios de crimes ambientais.

Também estão sendo utilizados imagens produzidas por satélite, visando a localização dos delitos para otimização de emprego de militares e agentes públicos, com o uso de helicópteros da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira.

EMPREGO

Conforme o decreto número 10.730, de 28 de junho de 2021, a atuação dos militares do CCjN, que iniciou dia 28 de junho, ocorre nos municípios paraenses de Altamira, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, São Félix do Xingu e Trairão e seguem até o dia 31 de agosto de 2021.

O nome da Operação homenageia a árvore conhecida como rainha da Amazônia, que guarda e distribui água para outras espécies e também pode ser chamada de mafumeira, sumaúma e kapok.

Foto: Divulgação