Operação Samaúma promove ações sociais no Pará

As ações da Operação Samaúma vão além de prevenção a crimes ambientais no Pará. Entre os dias 3 e 5 de agosto, o Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando Militar do Norte, Comando do 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, realizou ação cívico-social que beneficiou moradores de São Félix do Xingu e de Moraes de Almeida, em Itaituba, no sul e sudoeste do Estado.

No dia 3 de agosto, militares do 51º Batalhão de Infantaria de Selva realizaram a distribuição de cestas básicas, beneficiando mais de 20 famílias no bairro Lavrador, em Moraes de Almeida. Já no dia 5 de agosto, a tropa ampliou as ações de mão amiga e apoiou a vacinação no distrito, após pedido da Unidade de Saúde Local.

No dia 4 foram promovidos atendimentos de saúde em São Félix do Xingu. Militares do 23º Batalhão Logístico de Selva e do Hospital da Guarnição de Marabá realizaram 190 atendimentos de saúde, sendo 85 médicos, 30 odontológicos e 75 para instruções de otimização de escovação em crianças e adultos. A Banda de Música alegrou o dia dos presentes.

Os militares estão presentes em ambas as localidades desde o início de julho, onde realizam reconhecimento e patrulhamentos. A Operação Samaúma segue até o dia 31 de agosto com o objetivo de combater crimes ambientais.

Foto: Ascom CCN