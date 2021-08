Operação Samaúma tem a primeira mulher comandando militares

O Pará tem a primeira mulher militar do Exército Brasileiro como líder de um grupo de combate durante as ações da Operação Samaúma. A 3º Sargento Isabela Lara Teixeira comandou oito cabos e soldados, todos homens, em atividades de prevenção a crimes ambientais em Porto Maribel, nas proximidades de Altamira, no sudoeste do Estado.



Entre os dias 16 de julho e 1º de agosto, a Sargento Lara, do quadro de serviço de Manutenção de Comunicações do 1º Grupamento de Artilharia de Campanha de Selva, liderou patrulhas terrestres e fluviais na região. As atividades foram paralelas à função de Chefe das Comunicações que ela desempenhou durante sua atuação na operação.



Vinda de família de militares, viu no seu pai, policial militar, e na irmã, 3º Sargento do Exército, a admiração de seguir a tradição da família. Após dois anos de formação militar na Escola de Sargento das Armas e na Escola de Sargento de Logística, a Sargento Lara foi além e também é atleta de vôlei, tendo inclusive competindo em campeonatos militares.



Sua dedicação e paixão pela farda refletiram nas notas altas conquistadas durante a formação, que a possibilitaram escolher uma das organizações militares mais disputadas do Exército Brasileiro. O trabalho diferenciaram a faz conquistar novas responsabilidades, como a liderança em uma das operações mais importante da Força Terrestre.

OPERAÇÃO

A Operação Samaúma, de garantia da lei e da ordem ambiental, ocorre em terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental, em áreas de propriedade ou sob posse da União e, mediante requerimento do Governador, em outros sítios do estado. Todas as atividades ocorrem em conjunto com órgãos e agências de proteção ambiental e de segurança pública.

Fotos: Ascom CCN