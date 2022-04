Operação Semana Santa registrou trânsito tranquilo no feriado santo

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), considerou o transito tranquilo no primeiro dia do feriado prolongado, a Sexta-feira Santa.

Durante a manhã, em Belém, os agentes da Semob acompanharam e orientaram o trânsito e fazendo as interdições na medida em que a romaria avançava. “Foi tranquilo, porque não havia muito carro na rua, como é feriado as pessoas dormem até mais tarde”, explicou o coordenador de Operações e Fiscalização de Trânsito da Semob, Elias Jardim.

Pela manhã foram realizadas as Procissões do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores e, a partir das 18 horas a Senhor Morto da Catedral de Belém e da Basílica Santuário. Para cada procissão, a Semob mobilizou uma equipe para orientar o trânsito no percurso.

Fiscalização – O feriado santo não movimentou as praias em Mosqueiro. A fiscalização foi reforçada para evitar infrações, como estacionamento irregular, e garantir a fluidez no trânsito das principais vias da ilha.

“Estamos com equipe fazendo ronda nas áreas com mais movimento, mas hoje tem pouca gente nas praias, pois, ainda respeitam a sexta-feira”, disse o coordenador. Segundo ele, a expectativa e que essa movimentação seja maior no sábado, 16, e no domingo, 17.

Ônibus Mosqueiro – A linha que faz Mosqueiro/ São Bras teve sua frota reforçada no periodo de feriadão da Semana Santa. Medida que começou na tarde de quarta-feira, 14, e que segue até segunda-feira, 18. No terminal da linha Mosqueiro/São Brás a movimentação foi tranquila, com registro de grande oferta de ônibus e pouca demanda. Já na ilha de Mosqueiro, pouca gente passou pelo terminal Maracajá.

Semob presente no velório e malhação de Judas

A rua Fernando Guilhon, da Alcindo Cacela até a Generalissimo, já está interditada pelos agentes da Semob para os preparativos e velório dos bonecos que serão malhados no sábado de Aleluia. Os agentes da autarquia farão a orientação do trânsito para garantir a segurança viária aos participantes do velório e da Malhação de Judas, um tradicional evento cultural que volta a acontecer este ano.

O local da malhação será a rua Fernando Guilhon, entre as avenidas Alcindo Cacela e Generalíssimo Deodoro, e na Passagem Teixeira, entre a Fernando Guilhon e São Miguel, onde o trânsito será interditado neste sábado, 16. A malhação dos bonecos acontecerá no horário de 8h às 12h.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Semob