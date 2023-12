Operação Tarrafa intensifica combate à criminalidade nos rios da Grande Belém

Desde a manhã de sexta-feira (8), a Operação “Tarrafa”, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial (GFlu) e demais órgãos de segurança, intensificou as ações para manter a prevenção e repressão a crimes nos rios durante o feriado prolongado e nos próximos finais de semana de dezembro. A “Tarrafa” integra a grande Operação “Festas Seguras”.

Durante os finais de semana e feriados prolongados se intensifica a movimentação de embarcações de transporte de passageiros e cargas nos rios e furos da Região Metropolitana de Belém, e as equipes policiais realizam ações ostensivas e patrulhamento nas 24 horas, com o principal objetivo de inspecionar as embarcações com destino a Belém, principalmente as oriundas de outros estados, como Amapá e Amazonas, e também de municípios do interior paraense, como Santarém.

Abordagens – Até o momento, três embarcações e 15 pessoas foram abordadas, e foi averiguada uma denúncia de embarcação suspeita próxima a uma fábrica, na Ilha do Murutucu. Durante as diligências no local da denúncia e áreas de mata, o barco foi abordado, mas nada foi encontrado pelos policiais.

Segundo o titular do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, delegado Arthur Braga, as ações integradas demonstram os esforços das forças de Segurança Pública para manter a tranquilidade nos rios, reduzindo os indicadores de criminalidade na malha fluvial.

“Nesse período do ano, assim como no veraneio, nós intensificamos esse trabalho ostensivo e preventivo para, assim como nas vias terrestres, aumentar a segurança nos rios. A região da Grande Belém é cercada por muitas ilhas. Estamos atuando com equipes em patrulhamento 24 h e de prontidão para atender qualquer ocorrência. Até o momento, já foram feitas inspeções em algumas embarcações e abordagens a pessoas que estão nesses barcos, visando coibir qualquer prática ilícita, e também trazendo tranquilidade à população”, informou o diretor do GFlu.

Os agentes de segurança atuam neste final de semana com lanchas em patrulhamento ostensivo, sendo uma delas a EAT “Sgt. Valdemir”, assim como a embarcação “André Luiz”, que funciona como base para atividades administrativas. As equipes estão em pontos estratégicos de chegada de embarcações em Belém, e realizam patrulhamento com abordagens para inibir o tráfico de drogas, deslocamento de suspeitos e transporte de veículos roubados e madeira ilegal.

Integração – A operação integrada é coordenada pela Segup, e conta com o efetivo do GFlu, Delegacia de Polícia Fluvial e Companhia Independente de Polícia Fluvial (Cipflu).

A Segup reforça a importância de a população denunciar qualquer crime, principalmente nos rios, como furtos a estabelecimentos, por meio dos canais de segurança pública. Em caso de emergência, o Ciop (Centro Integrado de Operações) pode ser acionado pelo 190. Em casos de investigação, o Disque Denúncia 181 pode ser acionado por meio de uma ligação, ou pela Iara, no WhatsApp, pelo número (91) 98115- 9181. O sigilo e anonimato são garantidos, e os agentes estão aptos para atender a ocorrência e apurar qualquer prática criminosa.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação