Operação Todos Contra a Poluição Sonora será lançada hoje pela policia militar

A polícia militar do estado do Pará, por meio do Departamento Geral de Operações (DGO), lança nesta sexta-feira(14) a operação “ Todos Contra a Poluição Sonora”, visando conscientizar a população sobre os riscos á saúde atribuídos pela poluição sonora, principalmente aqueles que são decorrentes de som automotivo e carretilhas.

Insônia, estresse, perda de audição, concentração e memoria são alguns dos principais prejuízos a saúde causados pela poluição sonora, nessas situações, pode resultar em prisão de 1 a 4 anos, e multa aos infratores.

As tropas do comando de Policiamento da Capital O e II (CPC I e CPC II) e mais o Comando de Policiamento Ambiental (CPA) integram a operação preventiva que se antecipa ao período de carnaval, momento do ano em que a verificação de poluição é mais comum.

A abertura será feita na orla de Icoaraci a partir das 17h.

