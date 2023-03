Operação ‘Tolerância Zero’ apreende 30 motocicletas e fiscaliza poluição sonora em Belém

Uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), integrada com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança pública e de trânsito municipal, realizou na noite desse sábado (25), ações de fiscalização em vias e estabelecimentos que concentram um grande número de pessoas nos finais de semana em Belém. O objetivo é coibir e prevenir ilícitos de trânsito e poluição sonora, por meio da Operação “Tolerância Zero”.

As ações foram desenvolvidas com o principal objetivo de inibir o crime de poluição sonora e perturbação do sossego alheio, bem como infrações de trânsito e, outros delitos que ocorrem em vias e estabelecimentos, explicou Luciano de Oliveira, secretário adjunto Operacional da Segup.

“Depois de vários registros do uso inadequado de som automotivo e também de aglomeração com cometimento de infrações por parte de motociclistas no último final de semana, a Segup em atuação integrada junto aos órgãos do sistema de segurança e também órgãos municipais de trânsito, realizou um levantamento prévio e planejou a “Operação Tolerância Zero” para evitar com que as práticas voltassem a ocorrer e causassem transtornos à população. As ações de fiscalização ocorreram dentro da legalidade, onde várias motocicletas irregulares foram tiradas de circulação, estabelecimentos foram fiscalizados e o monitoramento das vias também feito, para que a população tenha a paz garantida”, afirmou Luciano de Oliveira.

Segundo o Capitão PM Nascimento, do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, coibir bloqueios de vias, tráfego ilegal e seguir com o patrulhamento ostensivo junto a Polícia Judiciária e órgãos de trânsito, garante mais segurança para a população. “Para isso, saímos em comboio de forma integrada, para pontos em que podem ocorrem essas situações, fazendo as abordagens e garantindo a segurança também das equipes judiciárias e também de trânsito que atuaram em suas atribuições legais”, afirmou.

Produtividade

Durante as ações, que iniciaram às 21h em frente ao Mercado de São Brás, foram apreendidas 30 motocicletas e lavrados 45 autos de infração pelos órgãos de trânsito como DETRAN e Semob. Além de 50 pessoas abordadas e 10 estabelecimentos fiscalizados, pelas equipes das Polícias Militar e Civil.

O efeito passou por pontos estratégicos previamente levantados, como: Portal da Amazônia, Avenidas Almirante Barroso, Júlio César, Pedro Álvares Cabral, Visconde de Souza Franco e vias adjacentes.

Reforço

Para garantir celeridade diante das demandas que pudessem ocorrer a partir das equipes que estavam nas ruas, a Polícia Civil reforçou o efetivo na Seccional Urbana de São Brás para o atendimento de qualquer ocorrência no âmbito da Operação.

“Em razão do movimento organizado no último final de semana em que várias motos e até carros de som fecharam várias vias da capital cometendo infrações de trânsito e chamando atenção dos órgãos do sistema de segurança Pública, o qual de pronto reuniu e articulou essa ação integrada para que o transeunte e motorista tenham seu direito de ir e vir garantido e toda a população tenha sossego, paz e tranquilidade. Para isso também reforçamos o efetivo na unidade policial, para que se necessário possamos fazer o atendimento de qualquer ocorrência com agilidade”, afirmou o Delegado de Polícia Civil, Dilermando Tavares.

Mais de 90 agentes de segurança integraram as ações por meio das Policiais Militar e Civil, Departamento Estadual de Trânsito, Guarda Municipal de Belém e Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana. Também foram empregadas 30 viaturas quatro rodas, 11 motocicletas do batalhão águia e ainda 3 guinchos para remoção de veículos irregulares.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará