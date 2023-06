Operação Verão 2023 contará com a Pcepa para garantir a segurança em praias e balneários no período de julho

O mês das férias escolares está chegando e não tem coisa melhor do que aproveitar esse período com tranquilidade e segurança, pensando nisso a Operação 2023 vai contar com atuação da Polícia Científica do Pará.

A operação pretende garantir a segurança em praias e balneários no tradicional mês das férias escolares. Equipes estarão disponíveis 24h para atuar na operação verão 2023.

A polícia Científica Penal atenderá às solicitações das polícias Civil e Militar, sempre que necessário laudos técnicos pericias. Ao todo, serão mobilizados 62 servidores da Polícia Científica, entre peritos criminais, peritos médicos-legistas, auxiliares técnicos de pericia e motoristas e remocistas.

Os principais locais de atuação da Pcepa, será as praias de Salinópolis, Marudá, Ilha de Mosqueiro (em Belém), Salvaterra (no Marajó) e Cametá (no Baixo Tocantins), e em localidades que receberão reforço dos órgãos de segurança com a Operação Verão.

Destacam-se os serviços de perícias sobre poluição sonora, em Salinópolis e Mosqueiro. As ocorrências no âmbito da segurança pública demandam exames necroscópicos e sexológicos, e também de lesão corporal; análise de drogas de abuso; perícias veiculares, entre outras. As equipes estarão disponíveis 24 horas à disposição da Operação Verão 2023.

Além disso, apesar do efetivo de peritos criminais destacados para a Operação Verão 2023 da Segup, a direção da Pcepa informa que não irá comprometer o quantitativo nas equipes da sede, unidades regionais e núcleos avançados do órgão.

Fotos: Ascom/Pcepa