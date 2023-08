Operação verão 2023 finaliza com redução na criminalidade e mais de mil estabelecimentos fiscalizados

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) divulgou, na tarde desta terça-feira (1), o balanço final da operação “Verão 2023”. A ação integrada com os demais órgãos de segurança do Estado, atuou em 90 localidades do Pará com o objetivo de garantir a segurança dos veranistas, com ações ostensivas e preventivas, nas principais praias e balneários no período das férias de julho.

“O grande desafio da operação deste ano era que tínhamos cinco finais de semana e um período que não há qualquer restrição decorrente da covid-19, com isso, organizamos um planejamento para que as forças de segurança tivessem com mais de 5 mil agentes trabalhando. Ao final de todo este período, conseguimos reduzir em 16%, em relação a julho passado, o número de crimes violentos, incluindo homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte”, pontuou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

O balanço da operação apresentou reduções nos índices da criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram consolidados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup.

Confira os índices de redução de acordo com os tipos de crimes

Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) – redução de 16%

Latrocínios – redução de 75%

Roubos – redução de 15,06%

Esse ano, foram computados 125 caso de crimes violentos no Estado, aqueles que englobam homicídio latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Já em 2022, foram registrados 149. Quanto ao crime de latrocínio foi registrado um caso de latrocínio esse ano, enquanto que no ano de 2022 foram registrado quatro casos. Já em relação ao roubos, foram registrados 2.487 ocorrências esse ano e, em 2022, foram computados 2.928 casos.

“Nós conseguimos uma redução de 16% nos crimes violentos, quando comparados com os finais de semana do julho passado, e também uma redução que ultrapassa 15% no número de roubos, conseguimos orientar a população na saída e no retorno para sua casa nas estradas, nos balneários. Tivemos salvamentos realizados, inclusive, com a utilização do Graesp e do 190, em uma situação específica em Salinópolis. Instalamos 4 Centros Integrados de Comando e Controle em Salinas, Mosqueiro, Outeiro e Ajuruteua; que facilitaram a integração em fazer um atendimento mais rápido das ocorrências”, explicou.

Ainda de acordo com Uálame, a “avaliação é muito positiva não só na redução de 20% nos crimes violentos das taxas intencionais e também dos roubos em 15%, mas pelo funcionamento da integração dos órgãos e de podermos ter preservado vidas e orientado as pessoas a aproveitar as férias escolares e também o próximo verão amazônico,” analisou o titular da Segup.

RMB – Na Região Metropolitana de Belém (RMB), as ações de segurança também foram executadas. A Polícia Militar promoveu a Operação Visibilidade, com reforço do policiamento ostensivo e preventivo em pontos estratégicos nos grandes corredores urbanos. Segundo a Siac, na RMB o crime de roubo alcançou uma redução de 11.05% em relação ao mesmo período de 2022, apresentando um total de 1.521 ocorrências registradas em 2023, contra 1.710 computadas no ano passado.

Produtividade – As ações realizadas pelos órgãos de segurança integrados foram computadas por meio da Plataforma Integrada de Segurança Pública (PISP) coordenada pela Secretaria-Adjunta de Gestão-Operacional (Sago) da Segup, que reúne e consolida a produtividade de cada órgão.

Nesse verão, foram realizadas um total de 44.596 abordagens, sendo destas: 28.949 a transeuntes; 8.816 veículos abordados; 6.832 a motociclistas; 277 em ônibus; e 196 em embarcações fluviais.

Desde o início da operação, iniciada em 30 de junho, até o dia 31 de julho, seu último dia, foram efetuadas ainda 598 prisões, cumpridos 57 mandados de prisão e realizados 2.205 Boletins de Ocorrência, além da apreensão de mais de 26.541 quilos de entorpecentes.

As equipes fiscalizaram, também, 1.144 estabelecimentos, incluindo bares e restaurantes. Desses estabelecimentos, 277 foram intimados para regularização e sete foram fechados. As forças de segurança atuaram também em 422 locais fiscalizados por poluição sonora.

Agentes da Polícia Civil e do Departamento de trânsito (Detran) atuaram de forma ostensiva nas ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito e vias, por meio da Operação Lei Seca. Até esse final de semana, foram realizadas 103 prisões por alcoolemia.

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil realizaram 50.233 orientações e advertências. Foram registrados ainda 1.097 acidentes causados por animais aquáticos; 68 afogamentos e 228 crianças localizadas.

A Polícia Científica do Pará realizou 55 exames de balística, 166 de perícia veicular e 285 análises em drogas e situações de abuso. Para Ualame Machado, o diferencial nas ações de segurança foram os serviços oferecidos à população, em especial no município de Salinópolis com a presença do Centro Integrado de Comando e Controle, instalado na praia do Atalaia

“A cada ano, tentamos nos reinventar trazendo serviço a mais à população. Não só emissão de documentos, orientação a atendimento de saúde, mas a presença do Tribunal de Justiça do Estado em Salinópolis, onde nós tínhamos juízes presentes, defensores públicos, promotores. Qualquer caso que acontecesse na praia do Atalaia não pecisaria ser levado até a cidade de Salinópolis, ali mesmo teríamos uma definição. Dessa forma, trouxemos tranquilidade ao policial, com o judiciários se manisfestando de forma definitiva e eficiente em qualquer caso apresentado. Tudo isso funcionou muito bem e, certamente, é algo que vamos replicar por todo o Pará”, finalizou.

Fonte: Agencia Para/Foto: Marcelo Seabra/agencia Para