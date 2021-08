Operação Verão do Detran promove abordagens diretas a condutores e pedestres em Mosqueiro

Mosqueiro recebe um fluxo considerado tranquilo neste último final de semana de julho, avalia a equipe de Educação para o Trânsito do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). O movimento calmo possibilitou uma abordagem mais direta em conversas e orientações a condutores e pedestres sobre comportamento seguro no trânsito na reta final das ações da Operação Verão 2021.

Na sexta-feira (30), a equipe esteve na praça matriz da vila, em ação voltada às famílias, distribuindo material educativo a adultos e crianças e conversando sobre a importância de se manter boas práticas nas vias para segurança de todos, como usar o cinto de segurança também no banco de trás e o transporte correto de animais.

Já no sábado (31), a ação se concentrou nas praias do Farol e Chapéu Virado, que normalmente recebem um fluxo maior de veranistas. O foco desta vez foi a alcoolemia, onde agentes de fiscalização também puderam realizar uma abordagem educativa aos condutores, demonstrando a funcionalidade do etilômetro e a importância de não ingerir bebida alcoólica se for dirigir.

Manoel Aires Gonçalves, 71 anos, esteve com a família aproveitando este último final de semana do veraneio na praia do Farol. “É muito importante saber mais sobre o bafômetro e o Detran reforçar sempre às pessoas dos perigos de dirigir alcoolizado, porque tantas vezes temos que dirigir por nós e pelos outros, num cuidado que deveria ser de todos para salvar vidas”.

Em clima de despedida, a avaliação sobre a receptividade das pessoas ao trabalho e a mudança de comportamento da população é bastante positiva. “Depois destes quase 30 dias, temos um retorno positivo da população neste trabalho de sensibilizar e relembrar aos condutores das condutas seguras no trânsito, um trabalho muito gratificante para todos nós”, avalia a professora Elizabeth Oliveira, coordenadora das ações do Detran em Mosqueiro.

FISCALIZAÇÃO

Agentes de Fiscalização de Trânsito atuam diuturnamente, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), nos diversos pontos da ilha. Na avenida Beira-Mar, à noite, a operação Lei Seca é intensificada para retirar das vias condutores que tenham ingerido bebida alcoólica, garantindo a segurança viária da população.

No km 5 da rodovia PA-391, o posto do Detran garante não somente a segurança viária e prevenção a sinistros de trânsito, com a barreira de fiscalização realizada em diversos horários, como também atua enquanto posto de regularização, com o objetivo de combater e regularizar infrações administrativas, convidando o a regularizar sua situação no posto, emitindo o boleto e, através do seu aplicativo, com a disponibilidade de rede wi-fi fornecida pelo órgão, efetuar o pagamento, sem prejuízo nenhum ao condutor. O trabalho foi extremamente positivo durante todo o mês, facilitando a milhares de condutores a regularização do seu veículo.

A Operação Verão 2021 encerra nesta segunda-feira (2).

*Texto de Leandro Oliveira (Detran).Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Leandro Oliveira