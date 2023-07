Operação Verão inicia com ações de fiscalização e combate à poluição sonora￼￼

A operação Verão 2023 inicia com ações integradas de fiscalização e combate à poluição sonora, na tarde deste sábado, 01, em Salinópolis. Mais de 400 agentes somam forças nas atividades de segurança desenvolvidas para atender o município que é uma das localidades mais procuradas pelos paraenses durante o verão Amazônico e as férias escolares.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), juntamente com os demais órgãos de segurança, coordena a operação iniciada na última sexta-feira, 30.

O planejamento montado para atender a população do estado durante o mês de julho, já está em execução e conta com reforço em todo o Estado, como destaca o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

“A operação vai se desenvolver com atuação integrada dos órgãos de segurança pública do estado em mais de 92 municípios, contando com o reforço de mais de 5.600 agentes, distribuídos nos lugares que já são conhecidos como destinos dos paraenses no períodos de férias escolares. Em Salinas, nossas equipes também estão reforçadas com o planejamento montado para que tudo possa se realizar de forma segura, contando assim com fiscalização e monitoramento 24h, para que todos possam aproveitar o veraneio paraense com tranquilidade”, ressaltou Luciano de Oliveira.

Fiscalizações – Por meio da operação “Tolerância Zero”, desenvolvida para atuar especialmente no combate à regulamentação e licenças dos estabelecimentos comerciais, assim como, na repressão de crimes contra o meio ambiente e a ordem pública já está sendo realizada.

Na tarde deste sábado, 01, as equipes das forças de segurança pública do estado realizaram o primeiro briefing de atuação, no Centro Integrado de Comando e Controle da segurança, instalado na praia do Atalaia, de onde saiu o comboio de fiscalização nos bares e restaurantes, assim como no combate à presença de sons automotivos irregulares na faixa de areia de uma das praias mais procuradas durante esse período no estado.

O titular da secretaria adjuntas de operações da Segup ressalta a importância da atuação integrada no combate à poluição sonora e aos delitos que venham ocorrer durante o verão.

“Vamos iniciar nossas fiscalizações com mais uma versão da operação “Tolerância Zero” planejada, desta vez, para atender em especial, as ações integradas nos estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes, assim como nas praia e balneários, a fim de reprimir e coibir a presença de adolescentes em lugares inadequados, assim como combater a poluição sonora. Estaremos também dando apoio na zona de esclusas das tartarugas marinhas, entre outros crimes que possam prejudicar a ordem pública e o convívio coletivo durante o verão amazônico”, pontuou Luciano de Oliveira.

Mosqueiro – As ações de fiscalização também iniciaram no distrito de mosqueiro. A ilha também recebeu reforço de mais de 200 agentes que vão atuar durante todo o mês de julho.

Na manhã deste sábado, no caramanchão, localizado na praia do Chapéu virado, foi deflagrada as ações desenvolvidas por meio da Operação Verão.

As atividades de fiscalização e orientações iniciaram com a presença das equipes policiais, assim como, dos agentes de trânsito do estado e município, desde o pórtico de entrada do Distrito, até nas praias e vias da cidade.

Integração – Participam da ações de fiscalização por todo o estado, os agentes das policiais civil e militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Científica do Estado, policia penal, e também, agentes do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN).

Fonte: Agência Pará/Foto; Ascom/SEGUP