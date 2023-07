Operação Verão orienta condutores sobre atitudes seguras no trânsito

Com a chegada do chamado “verão amazônico” e o período das férias, Santarém recebe uma grande quantidade de visitantes para aproveitar suas belezas naturais. Por isso, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), montou uma estratégia para garantir a segurança nas vias públicas. Inicialmente, com ações de educação e, posteriormente, de fiscalização para a preservação da vida no trânsito.



De acordo com o titular da SMT, Alberto Portela, as ações serão educativas e de fiscalização.

“Desde o segundo dia do mês de julho intensificamos as ações de orientação, mas, também, vamos fazer um trabalho intensivo quanto à fiscalização, atraavés de nossos agentes, pois assim, podemos garantir uma efetiva busca na garantia da preservação da vida no trânsito em nosso município. E vamos seguir por todo o período de verão”, destacou.



A Operação Verão conta com um efetivo de 34 agentes, que dão apoio nas blitzs educativas com foco na conscientização quanto ao uso do celular, ingestão de álcool, além da documentação do condutor e do veículo, dentre outras infrações.



“Outro ponto de fiscalização é sobre os veículos utilizados para transporte de pessoas, principalmente, os aplicativos, se estão regulares ou não”, explicou o chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT, Marcos Figueira.



O chefe do setor de Educação no Trânsito, João Betcel, informou sobre os materiais pedagógicos distribuídos na ação.



“Durante as ações, são distribuídos materiais com orientações sobre as diversas causas que provocam sinistros de trânsito, e lixo car”.



No dia 02 de julho, as ações aconteceram na Vila Balneária de Alter do Chão; dia 03 na Avenida Sérgio Henn, em frente ao prédio da SMT e nos dias 04 e 05, no Terminal Hidroviário. Outras ações estão programadas para acontecer por todo este período.

Imagens: Agência Santarém